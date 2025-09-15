La contundente victoria de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses reavivó el análisis sobre el mapa electoral. Una de las explicaciones que circularon con fuerza fue que el peronismo había recuperado el “voto del campo”.

En la Cuarta Sección Electoral, con fuerte peso rural, la lista de Fuerza Patria encabezada por Diego Videla se impuso con el 40% de los votos, frente al 30% que obtuvo LLA, donde Gonzalo Cabezas fue primer candidato. Sin embargo, para el presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky, esa lectura es simplista.

“El voto no es del campo, es del pueblo”

En una entrevista radial, Kovarsky eligió un ejemplo concreto: “Trenque Lauquen tiene 55 mil habitantes y apenas 700 u 800 productores agropecuarios. El resto trabaja en comercios, escuelas u oficinas públicas. Votan por lo que les pasa a ellos, no por lo que le pasa al campo”.

Con esa definición, marcó distancia de los análisis que atribuyeron el triunfo peronista al acompañamiento del agro: “El electorado del campo es menos del 10% del padrón. No alcanza para definir una elección”.

Más allá del agro: prioridades sociales

Kovarsky fue más allá y dejó una advertencia directa al oficialismo nacional: “Un gobierno le puede dar al campo, a los bancos o a cualquier sector lo que pidan, pero si desatiende a los jubilados, a los maestros, a los discapacitados, a la universidad pública o al Garrahan, no va a ganar elecciones. Puede atender reclamos puntuales, pero si no responde a la mayoría, pierde”.

El dirigente ruralista también apuntó que, incluso con la baja de retenciones, hubo productores que mantuvieron su malestar con la gestión libertaria, aunque insistió en que ese sector no define por sí solo el resultado electoral.

Una mirada de largo plazo

Durante su visita a la Exposición Rural de Tres Arroyos, Kovarsky amplió su análisis en diálogo con la prensa. Allí destacó que la lógica productiva del agro no se alinea con los tiempos políticos: “Nuestro sector tiene una particularidad: los ciclos productivos no tienen nada que ver con los de la política. Discutir la Argentina cada dos años no tiene nada que ver con el largo plazo que necesitamos”.

Además, recordó que Carbap presentó a todos los candidatos un documento con propuestas concretas: “Nos juntamos con cada uno y ahora, con el resultado puesto, lo que tenemos que hacer es lograr que esas políticas agropecuarias se cumplan. Para eso trabajamos”.

Las palabras de Kovarsky marcaron un contrapunto fuerte con el clima postelectoral. Mientras en algunos análisis se habló de un “giro del campo” hacia el peronismo, el dirigente dejó claro que la mayoría de la sociedad vota según su vida cotidiana y no en clave sectorial.

El trasfondo de su advertencia al Gobierno es claro: los comicios bonaerenses no solo reflejaron una recuperación del peronismo en zonas rurales, sino también el peso de los reclamos sociales más amplios que atraviesan a toda la provincia.

Más allá de lo electoral: instituciones y proyección internacional

En su paso por Tres Arroyos, Kovarsky también remarcó la importancia de fortalecer organismos clave como el INTA y el Senasa, hoy en el centro del debate por los recortes aplicados con la “motosierra”. Señaló que cualquier cambio en estas instituciones impacta directamente en los alimentos que consume la población y en las exportaciones, por lo que advirtió que en lugar de debilitarlas “hay que apoyarlas y hacerlas fuertes”.

El dirigente subrayó, además, que el país necesita una política comercial estable que trascienda los gobiernos de turno. “Mientras en Argentina los acuerdos duran cuatro años, en países como Brasil o Uruguay las reglas de juego no cambian según el color político”, planteó, y llamó a dejar atrás las restricciones y cupos que limitaron al sector para impulsar una Argentina más integrada al mundo, con el campo como motor de nuevos mercados.