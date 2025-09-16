Tras la presentación del presidente Javier Milei del Presupuesto 2026 por cadena nacional este lunes por la noche, los candidatos bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) salieron a respaldar el mensaje y reforzar la campaña de cara a octubre.

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, celebró el discurso oficial y cuestionó a la oposición: “El presidente Milei presentó un presupuesto con equilibrio fiscal, reglas claras y más inversión. Ese es el camino”, escribió en su cuenta de X.

Santilli también criticó al gobernador Axel Kicillof, considerado por algunos sectores del peronismo como posible candidato presidencial en 2027: “Ah, y antes que me olvide: el kirchnerismo ya intentó vendernos al Alberto (Fernández) ‘moderado’ y ahora nos quieren vender a Axel (Kicillof). Son lo MISMO, con el mismo resultado”.

Por su parte, Sebastián Pareja, quinto candidato a diputado nacional por la provincia, sostuvo: “El equilibrio fiscal no se negocia y lo dijimos desde el primer día. El Presidente Javier Milei fue claro: no se trata de un capricho, se trata de una solución de plazos largos, como cualquier solución VERDADERA. Lo peor ya pasó. El Presupuesto propuesto está pensado por y para el capital humano, es decir, para el futuro de los argentinos. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, pero el rumbo es el correcto. VLLC!”.

El primer candidato a diputado nacional, José Luis Espert, se limitó a compartir la cadena nacional y el nuevo lema de campaña: “EL ESFUERZO VA A VALER LA PENA”.

Mesa bonaerense redefine la estrategia tras la derrota provincial

Después de la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas bonaerenses, el Gobierno nacional convocó a una nueva mesa bonaerense para reordenar la campaña rumbo a los comicios nacionales, sin la presencia de Javier Milei. La primera reunión había sido el martes pasado, y este lunes al mediodía tuvo lugar el segundo encuentro.

Además de Santilli y Cristian Ritondo, participaron Karina Milei, Sebastián Pareja, Patricia Bullrich, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko, Santiago Caputo y José Luis Espert.

Hasta antes de los comicios provinciales, la mesa incluía a Karina Milei, Pareja, Caputo y Lule Menem. Ritondo solo había participado de algunos encuentros y Santilli no había sido convocado. Ahora, se sumaron referentes del macrismo aliados al oficialismo, como los intendentes Valenzuela y Montenegro.

Nuevo lema y agenda de campaña

Ante el duro resultado provincial, decidieron dejar atrás el lema “kirchnerismo nunca más” y adoptar un mensaje propositivo: “El esfuerzo vale la pena”. Según fuentes del gobierno de Milei, el encuentro fue “muy bueno” y, además de definir el lema, resolvieron “avanzar con una agenda de actividades en la Provincia”, con foco en reforzar su discurso propio.

Durante la cadena nacional, Milei destacó: “El esfuerzo que todos estamos haciendo vale la pena”, reforzado luego por Espert en sus redes. También se definió revisar el eslogan bonaerense y designar responsables de la difusión en gráfica, prensa y digital, para unificar el mensaje y subsanar las fisuras que dejó la derrota.

Fiscalización y protagonismo de Milei

La interna bonaerense sigue en debate. Se relanzará un voluntariado para fiscalización, replicando la estrategia de 2023, tras las críticas del caputismo a Pareja por fallas en el control del voto en septiembre. La próxima reunión será el martes que viene.

Además, se prevé un mayor protagonismo de Javier Milei en la campaña nacional: este jueves se reunirá en la Quinta de Olivos con las cabezas de listas y voceros para definir el cierre discursivo que conecte con la ciudadanía y explique la realidad actual y el rumbo de su gobierno.