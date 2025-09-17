La inflación mayorista subió y llegó al nivel más alto del año
El índice mayorista subió 3,1% en agosto y superó al IPC. El dólar oficial aceleró la inflación y encendió alarmas en la economía argentina.Economía17 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en agosto una suba del 3,1%, la más alta en más de un año, según informó el INDEC. La variación estuvo impulsada por un aumento del 3,1% en los productos nacionales y del 2,9% en los importados.
Con este resultado, los precios mayoristas acumularon un alza de 15,7% en los primeros ocho meses de 2025, mientras que en la comparación interanual el incremento trepó al 22,1%.
Los rubros que más empujaron la suba
Dentro de los productos nacionales, los sectores que más incidieron en la suba del índice fueron:
- Productos agropecuarios (+0,61%)
- Refinados del petróleo (+0,55%)
- Vehículos automotores, carrocerías y repuestos (+0,36%)
- Petróleo crudo y gas (+0,29%)
- Sustancias y productos químicos (+0,23%)
Además, el Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) avanzó 3,3%, y el Índice de precios básicos del productor (IPP) trepó 3,5%, en ambos casos con fuerte incidencia de los productos primarios, que mostraron subas de hasta el 5,9%.
Inflación mayorista versus inflación al consumidor
El dato mayorista volvió a ubicarse por encima del índice de precios al consumidor (IPC), que en agosto había marcado un 1,9%.
Especialistas explicaron que la diferencia se debe al “pass through” de la suba del dólar oficial, que impacta más rápido en los bienes transables y, por lo tanto, en el índice mayorista.
El economista Gabriel Caamaño, de Outlier, señaló: “Sigue acelerando la inflación por el IPIM de la mano del ajuste del dólar, porque acá son todos transables los componentes. Ya arriba de 3% mensual”.
En la misma línea, Aldo Abram, de la Fundación Libertad y Progreso, advirtió que la depreciación de la moneda impacta primero en los precios mayoristas: “Ese proceso después se traslada, con rezago, al índice de precios al consumidor”.
Qué se espera para los próximos meses
De acuerdo con los relevamientos privados, la inflación minorista podría acelerarse en septiembre, ubicándose en torno al 2,5% o más, según anticipó Abram. La dinámica de los precios mayoristas será clave para proyectar el impacto en el consumo y en la actividad económica hacia fin de año.
Lacunza tilda de “irreal” el Presupuesto 2026 de Milei
El exministro y su consultora Empiria advierten sobre metas de crecimiento y tipo de cambio fuera de la realidad, mientras alertan sobre riesgos fiscales y deuda creciente.
Caputo descartó comprar dólares y dejó dudas sobre la deuda
Caputo encendió las alarmas: el Tesoro no comprará más dólares y dejó dudas sobre cómo pagará los vencimientos de deuda por u$s 8.100 millones.
Kicillof anunció el cierre total de litigios con acreedores
La provincia de Buenos Aires llegó a un pacto con acreedores y dio por terminados los juicios externos. “Un hito en la sostenibilidad de la deuda”.
El Gobierno baja la meta de superávit fiscal en el Presupuesto 2026
Milei recorta la meta fiscal: el superávit 2026 será del 1,5% del PBI. ¿Qué implica esto para el acuerdo con el FMI? Enterate todos los detalles.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Fuerza Patria combinará territorio y redes para enseñar a votar con la BUP
Kicillof definió estrategia con intendentes y los candidatos ajustaron lineamientos de campaña en el PJ, “para poner límites desde el Congreso al ajuste y la crueldad de Milei”.
Cómo votar con la Boleta Única de Papel el 26 de octubre
Guía completa de la Boleta Única de Papel (BUP) y el paso a paso para emitir tu voto correctamente en las elecciones legislativas del domingo 26.