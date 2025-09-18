La dura caída electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires todavía hace ruido dentro de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). El resultado, que dejó al oficialismo 13 puntos abajo de Fuerza Patria, encendió las alarmas en la mesa bonaerense. Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, entre otros referentes amarillos, le reclaman a Karina Milei un cambio de estrategia y mayor autonomía en el territorio.

Los dirigentes del PRO están convencidos de que la derrota expuso la inexperiencia libertaria en la organización de campaña. En sus palabras, el oficialismo subestimó el “aparato peronista”, que terminó inclinando la balanza.

Manual amarillo para octubre

Frente a este escenario, Ritondo planteó tanto a Karina Milei como al armador bonaerense y candidato nacional Sebastián Pareja un manual de campaña con los ejes clásicos del macrismo: articulación territorial, presencia en la calle, moderación discursiva y fiscalización. El objetivo es evitar repetir errores y recuperar terreno de cara a octubre.

El PRO cuestiona que durante el 7S ni siquiera se les permitió organizar la fiscalización en sus propios distritos. Para los amarillos, esa falta de coordinación fue determinante en la derrota.

La propuesta también incluye la movilización de votantes en los municipios más grandes del Conurbano y una mayor articulación entre referentes territoriales. “Antes no nos dieron las riendas de la campaña; ahora vamos por la sortija de la calesita”, se sinceró un dirigente del PRO con acceso a la nueva mesa política bonaerense.

Reclamos cruzados y tensiones internas

El reclamo no se limita al plano electoral. En el PRO exigen que Milei y sus funcionarios “den la cara” y defiendan con más fuerza la gestión y el programa económico en los medios de comunicación.

La mesa bonaerense que integran Ritondo, Santilli y Montenegro ya funciona con una premisa: menos interna y más gestión. Desde ese ámbito reconocen que, aunque el acuerdo con LLA les permitió asegurar siete bancas y alrededor de 100 concejales, el costo político de la derrota fue alto. “Aseguramos el 30% de las bancas. Solos no pasábamos del 8%”, subrayan en el espacio.

Milei en Mar del Plata, Macri en escena

Mientras tanto, Javier Milei encabezaría el próximo 10 de octubre un acto en Mar del Plata junto a su gabinete, en la cabecera de la Quinta Sección, donde Montenegro -legislador electo- logró imponer la alianza. Será el evento más fuerte del libertario en suelo bonaerense en esta etapa.

Por su parte, Mauricio Macri reaparecerá la semana que viene con fotos y reuniones con candidatos del PRO, tanto bonaerenses como nacionales. Aunque no está confirmada su participación en actos de campaña, su regreso busca ordenar filas y marcar presencia en un momento crítico para la alianza.

Tabula rasa y octubre en la mira

Con las elecciones nacionales a menos de 40 días, la pulseada por el mando de la campaña bonaerense entra en una fase decisiva. Karina Milei conserva el liderazgo formal, pero el PRO se siente con aire para disputar el control del operativo territorial.

Un dirigente macrista lo resumió así: “Bienvenido sea el que quiera volver a trabajar con nosotros, hay que hacer tabula rasa”. La pregunta que sobrevuela ahora Balcarce 50 es si el Gobierno aceptará ceder espacio o insistirá en centralizar el mando.