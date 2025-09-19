Melconian fulminó a Milei: "El plan no es serio"

El ex presidente del Banco Central cruzó con dureza al Gobierno por la venta de reservas para contener al dólar. Caputo defendió la estrategia y aseguró que “hay dólares para todos”.

Economía19 de septiembre de 2025Mariana PortillaMariana Portilla
Melconian desestimo criticas al acuerdo Mercosur-UE y dijo que en 2014 se hubiera firmado como una apertura inteligente
Carlos Melconian, ex titular del Banco Central.

Carlos Melconian volvió a encender la polémica en medio de la semana más caliente para el Gobierno. El ex presidente del Banco Central criticó la decisión de vender reservas para mantener el dólar mayorista en el techo de la banda de flotación y fue lapidario: “No es serio”.

Según el economista, la estrategia de Luis Caputo demuestra la falta de claridad política en la gestión libertaria, justo a días de las elecciones de octubre.

Caputo LuisDólar imparable: el Central quemó reservas y el blue trepó fuerte

Con tono explosivo, Melconian advirtió que las reservas utilizadas no pertenecen al Estado: “Van a vender, como dice Caputo, hasta el último dólar de plata que no es de ellos. Son encajes de los depositantes privados o préstamos que hay que devolver porque las reservas son alquiladas”, lanzó.

El ex funcionario remarcó que él jamás hubiera encarado este tipo de plan: “Dije 40 veces que yo no lo haría de esta manera. Si no querían meterse en este quilombo, el camino era una salida gradual”.

 
Críticas al programa antiinflacionario

Melconian apuntó además contra el plan económico en general: “Para sostener un dígito anual necesitás un programa antiinflacionario serio. Y esto no es eso”, sentenció. También puso en duda la comunicación del Gobierno: “Si querés ordenar el quilombo anunciando diez cosas por semana que después no cumplís, en algún momento te pierdo la confianza”.

El ex titular del BCRA también se dirigió directamente al Presidente: “Milei debe estar a la altura, ser el padre de todos y ofrecer paz, no pelea. No podemos movernos con panic attack. Una economía estable en Argentina puede tardar diez años”, afirmó.

Caputo Luis 

Caputo defendió la política cambiaria


En contraste con las críticas, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la estrategia oficial y buscó transmitir tranquilidad al mercado: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. Hay suficientes dólares para todos. Es un programa sólido y no habrá cambios”, aseguró.

Este jueves, el Banco Central tuvo que desprenderse de u$s379 millones para contener la divisa, que cerró en $1.474,5 en el mayorista, en el límite superior de la banda.

Caputo recalcó que la política cambiaria se sostiene en lo pactado con el Fondo Monetario Internacional y que el tipo de cambio actual sigue siendo competitivo: “Estamos casi 15% arriba del dólar de la salida del cepo de Macri. Es un tipo de cambio real multilateral alto”, explicó en el canal Carajo.

Si en octubre tuviera que elegir entre Fuerza Patria y La Libertad avanza, ¿por quién votaría?

Fuerza Patria

La Libertad Avanza

Otra fuerza

Ignacio Pugnaloni, intendente de Hipólito Yrigoyen

Entrevista GLP. Tambalea Ignacio Pugnanoli en Hipólito Yrigoyen: la elección dejó a su gestión al borde de la cornisa

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas18 de septiembre de 2025

El resultado local del 7 de septiembre fue un duro "llamado de atención al oficialismo", que apenas logró imponerse por dos puntos. La gestión queda expuesta ante el creciente malestar ciudadano y enfrenta fuertes críticas por la falta de inversión en áreas clave como la salud, donde la merma de especialidades alarma a los vecinos.

