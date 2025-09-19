Mendoza: “El gobierno de Javier Milei no hizo ni una sola obra en Quilmes”
La intendenta de Quilmes cargó contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de paralizar obras, desfinanciar la educación y “someter al país al FMI”. También llamó a respaldar a Jorge Taiana y la lista de Fuerza Patria en las elecciones del 26 de octubre.Municipales19 de septiembre de 2025Andrés Montero
La intendenta de Quilmes y diputada provincial electa, Mayra Mendoza, lanzó duras críticas al presidente Javier Milei al cuestionar la falta de obras en el distrito y advertir sobre el rumbo económico y social del Gobierno nacional.
“El gobierno de Javier Milei no hizo ni una sola obra en Quilmes. Al contrario: dejó abandonadas 10 escuelas, una estación de trenes, el Acceso Sudeste, etc.”, afirmó Mendoza en un mensaje difundido en sus redes. La jefa comunal también denunció que “solo hoy, el personaje que está a cargo de la Presidencia les dio a los amigos de Luis Caputo 379 millones, un monto que equivale a un tercio de lo que costarían las obras del Plan Integral Hídrico Social y Ambiental para la cuenca de los arroyos San Francisco-Las Piedras”.
En esa línea, consideró que “solo en una jornada, se rifaron buena parte de la tranquilidad y el bienestar de más de un millón de vecinos y vecinas de Quilmes y de otros partidos del sur del conurbano bonaerense”. Por ello, convocó a “trabajar sin descanso para ponerle un freno a tanto desquicio con el voto el próximo 26 de octubre, con la lista de Fuerza Patria que encabeza Jorge Taiana”.
Por otro lado, en una entrevista, Mendoza amplió sus cuestionamientos y apuntó directamente al modelo económico libertario. “Milei ya no tiene dólares para nada y los argentinos no tienen pesos. Esto es innegable”, sostuvo. Además, criticó el Presupuesto 2026 al remarcar que “aunque mencione a universidades o jubilados, es decorativo, porque los porcentajes no son significativos y no recuperan lo que viene perdiendo en este tiempo”.
La jefa comunal recordó la situación de la Universidad Nacional de Quilmes: “Hay laboratorios, desarrollo de ciencia y tecnología, son los creadores de la súper sopa. Todo eso se viene degradando desde 2015 y en estos dos años que va del gobierno de Milei, es aún peor”.
Mendoza también advirtió sobre la quita de la llamada “zona fría”, una ley impulsada por Máximo Kirchner que contemplaba tarifas diferenciales de gas para localidades con temperaturas bajas. “Hoy vemos que en el presupuesto 2026 eso no estaría. Y casi poniéndole un cartel de venta a la Argentina”, expresó.
En cuanto a la política energética, defendió la recuperación de YPF y la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, al afirmar que “Vaca Muerta forma parte de un programa estratégico, pero no alcanza solo con eso”.
De cara a las elecciones del 26 de octubre, Mendoza se mostró convencida de que el oficialismo intentará desplegar estrategias de confusión en redes y falsas promesas, aunque advirtió: “No creo que esta situación se revierta de acá a octubre. Al contrario, se va a profundizar”.
La intendenta también cuestionó el vínculo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional: “Me parece que no es un acuerdo, es un sometimiento. Milei cumple a rajatabla como lo hizo Macri, con Caputo de garante”.
Asimismo, ratificó que en diciembre asumirá como diputada provincial y tomará licencia en el Municipio: “Voy a presentar los compromisos de gestión del Plan Bianual 2025-2027 antes de tomar mi licencia, para que los vecinos sepan que trabajamos hasta el último día”.
En relación a la unidad del peronismo, sostuvo que “está garantizada por Cristina” y destacó “el esfuerzo que hace todos los días para que trabajemos juntos contra Milei”. También convocó a participar de la movilización del 20 de septiembre en San José 1111, a 100 días de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, a la que calificó como “una causa armada y política que buscó proscribirla”.
En el tramo final de la entrevista, Mendoza insistió en que el 7 de septiembre y las recientes marchas fueron “un gran ejercicio democrático, donde miles reclamaron por la salud y la educación pública”. Y cerró con un mensaje a los jóvenes: “Como pusieron a Milei, también lo van a sacar a partir de ejercer su derecho al voto”.
