Elecciones 2025: qué definió el escrutinio final en la provincia de Buenos Aires

Tras el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas del 7 de septiembre, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires avanzó con la verificación de urnas puntuales, cumpliendo con pedidos de fiscales y apoderados partidarios.

Los recuentos culminarán esta tarde en La Plata y permitirán cerrar las últimas incertidumbres antes de la difusión de los resultados oficiales.

Pedidos de apertura: qué se aprobó y qué se rechazó

La Junta Electoral, presidida por la Dra. Hilda Kogan, quien también lidera la Suprema Corte de Justicia bonaerense, resolvió este jueves los pedidos de apertura de urnas correspondientes al escrutinio realizado entre el 15 y 17 de septiembre en el Pasaje Dardo Rocha, ubicado en calle 50 entre 6 y 7.

Según los informes de la Dirección Técnico Electoral, algunas solicitudes no fueron ratificadas a tiempo por los apoderados o no cumplían con los requisitos legales, por lo que fueron rechazadas.

Las mesas cuya apertura fue rechazada son: Berazategui (50, 135, 138, 304 y 448), Berisso (200), La Matanza (9202), General Guido (6 y 8), General Pueyrredón (653) y Monte Hermoso (14).

Por otro lado, se autorizó la apertura de urnas en las mesas cuya documentación estaba respaldada y fue validada: Berazategui (83, 86 y 92), La Matanza (739), Lomas de Zamora (197, 375 y 398), San Nicolás (122 y 329), Bahía Blanca (122 y 724), General Belgrano (29), General Madariaga (59), General Pueyrredón (1019), Villarino (30 y 36), Monte (57) y Rauch (42).

Procedimiento y próximos pasos

Los apoderados deberán presentarse este viernes 19 de septiembre a las 15 horas en el “Pasaje Dardo Rocha” con los certificados de escrutinio originales. Si los documentos son válidos, se realizarán las operaciones aritméticas pertinentes; en caso contrario, se efectuará un recuento manual de sobres y boletas partidarias.

Todas las actas resultantes del procedimiento se incorporarán al escrutinio definitivo y se comunicarán a la Secretaría de Modernización y a la Dirección Técnico Electoral.

La Junta advirtió que, conforme a la ley 5109, una vez finalizado el cómputo aritmético, no se admitirán nuevos reclamos ni objeciones. Posteriormente, se emitirán las resoluciones oficiales y los resultados serán publicados en el sitio web de la Junta Electoral bonaerense.

Aperturas ya realizadas

La Junta también informó que este jueves se realizó la apertura de urnas de solicitudes efectuadas los días 13 y 14 de septiembre: Almirante Brown (mesa 953), General San Martín (1000), José C. Paz (235, 445, 499 y 9015), Merlo (446 y 1025), Moreno (624, 9089, 9101 y 9104), San Fernando (81 y 9007), Tigre (68) y Tres de Febrero (812).

Con estas medidas, la Junta Electoral busca garantizar la transparencia del escrutinio, asegurando que cada voto sea correctamente contabilizado y que los resultados definitivos reflejen con precisión la voluntad de los bonaerenses.