Salud oficializó cambios en la conducción del Hospital Garrahan

En plena tensión por la ley de emergencia pediátrica, Salud movió sus fichas en el Garrahan y nombró a César Avellaneda como su delegado.

Política19 de septiembre de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Garrahan
Salud oficializó a César Avellaneda como su nuevo representante en el Consejo del Garrahan

El Ministerio de Salud designó a César Orlando Avellaneda como su nuevo representante en el Consejo de Administración del Hospital Garrahan, en reemplazo de Roberto Agustín Dalmazzo, cuya renuncia fue aceptada a partir del 15 de septiembre de 2025.

Encuesta LatamEncuesta revela los datos que más preocupan al Gobierno de Milei

La medida fue comunicada este viernes a través de la Resolución N° 2603/2025 publicada en el Boletín Oficial, con la firma del titular de la cartera, Mario Lugones. El documento establece que Avellaneda ocupará el cargo por dos años.

Un nombramiento en medio del conflicto

El recambio de representantes llega en plena tensión entre el Gobierno y el Hospital pediátrico por la sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica. La conducción del Consejo, que media entre las autoridades y los trabajadores, quedó conformada por Mariel Sánchez, Jorge Menehem, Oscar Pérez y César Avellaneda.

Residentes GARRAHAN

Dalmazzo, contador público, había sido nombrado en octubre de 2024 tras la salida de Patricia Edith Elmeaudy. Su renuncia abrió la puerta al desembarco de Avellaneda, quien hasta hace pocos días estaba al frente de la dirección de Enfermería del centro de salud.

Trayectoria de Avellaneda en el Hospital

Según el sitio oficial del Garrahan, Avellaneda no es ajeno a la gestión del hospital. Su último acto como director de Enfermería fue la inauguración de la Residencia de Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales el pasado 9 de septiembre.

“El Garrahan tiene uno de los mejores equipos del país en el cuidado crítico neonatal y ustedes tienen la posibilidad de aprovechar esta instancia de aprendizaje para luego replicar el conocimiento en otros servicios”, expresó entonces a los residentes.

Además, el licenciado fue reconocido en 2023 por su participación en el desarrollo de una aplicación que promovía el autocuidado en adolescentes con patologías complejas. Ese proyecto interdisciplinario recibió una mención especial en el programa Transformar Salud.

Milei en CórdobaMilei vinculó el riesgo país al pánico político y las elecciones

“Comenzó como una idea desde enfermería y se fueron sumando profesionales de distintas áreas, convirtiéndose en un trabajo colectivo”, señaló Avellaneda en aquel momento.

Si en octubre tuviera que elegir entre Fuerza Patria y La Libertad avanza, ¿por quién votaría?

Fuerza Patria

La Libertad Avanza

Otra fuerza

Te puede interesar
Populares
Ignacio Pugnaloni, intendente de Hipólito Yrigoyen

Entrevista GLP. Tambalea Ignacio Pugnanoli en Hipólito Yrigoyen: la elección dejó a su gestión al borde de la cornisa

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas18 de septiembre de 2025

El resultado local del 7 de septiembre fue un duro "llamado de atención al oficialismo", que apenas logró imponerse por dos puntos. La gestión queda expuesta ante el creciente malestar ciudadano y enfrenta fuertes críticas por la falta de inversión en áreas clave como la salud, donde la merma de especialidades alarma a los vecinos.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado