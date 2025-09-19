Salud oficializó cambios en la conducción del Hospital Garrahan

Salud oficializó a César Avellaneda como su nuevo representante en el Consejo del Garrahan

El Ministerio de Salud designó a César Orlando Avellaneda como su nuevo representante en el Consejo de Administración del Hospital Garrahan, en reemplazo de Roberto Agustín Dalmazzo, cuya renuncia fue aceptada a partir del 15 de septiembre de 2025.

La medida fue comunicada este viernes a través de la Resolución N° 2603/2025 publicada en el Boletín Oficial, con la firma del titular de la cartera, Mario Lugones. El documento establece que Avellaneda ocupará el cargo por dos años.

Un nombramiento en medio del conflicto

El recambio de representantes llega en plena tensión entre el Gobierno y el Hospital pediátrico por la sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica. La conducción del Consejo, que media entre las autoridades y los trabajadores, quedó conformada por Mariel Sánchez, Jorge Menehem, Oscar Pérez y César Avellaneda.

Dalmazzo, contador público, había sido nombrado en octubre de 2024 tras la salida de Patricia Edith Elmeaudy. Su renuncia abrió la puerta al desembarco de Avellaneda, quien hasta hace pocos días estaba al frente de la dirección de Enfermería del centro de salud.

Trayectoria de Avellaneda en el Hospital

Según el sitio oficial del Garrahan, Avellaneda no es ajeno a la gestión del hospital. Su último acto como director de Enfermería fue la inauguración de la Residencia de Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales el pasado 9 de septiembre.

“El Garrahan tiene uno de los mejores equipos del país en el cuidado crítico neonatal y ustedes tienen la posibilidad de aprovechar esta instancia de aprendizaje para luego replicar el conocimiento en otros servicios”, expresó entonces a los residentes.

Además, el licenciado fue reconocido en 2023 por su participación en el desarrollo de una aplicación que promovía el autocuidado en adolescentes con patologías complejas. Ese proyecto interdisciplinario recibió una mención especial en el programa Transformar Salud.

“Comenzó como una idea desde enfermería y se fueron sumando profesionales de distintas áreas, convirtiéndose en un trabajo colectivo”, señaló Avellaneda en aquel momento.