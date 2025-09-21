La Copa Libertadores 2025 entra en su recta final y Argentina mantiene a cuatro representantes en carrera: River, Racing, Estudiantes y Vélez. Tras una fase de grupos intensa y los octavos de final, los cuartos marcan una prueba de fuego para los equipos nacionales que buscan alcanzar la gran final única, programada para el 29 de noviembre en Lima.

La llave más ajustada de la fase de ida la protagonizaron Vélez y Racing, con triunfo visitante por 1-0 en Liniers. River cayó ante Palmeiras 2-1 en Brasil, mientras que Estudiantes perdió 2-1 frente a Flamengo en La Plata. La serie entre Liga de Quito y Sao Paulo sorprendió con una ventaja ecuatoriana de 2-0 en Quito.

Fechas y cruces clave

Los partidos de vuelta definirán quiénes acceden a las semifinales:

Racing vs. Vélez: martes 23 de septiembre, 19:00, El Cilindro, Avellaneda.

Palmeiras vs. River: miércoles 24 de septiembre, 21:30, Allianz Parque, San Pablo.

Sao Paulo vs. Liga de Quito: jueves 25 de septiembre, 19:00, Morumbí, San Pablo.

Estudiantes vs. Flamengo: jueves 25 de septiembre, 21:30, Estadio UNO, La Plata.

Con el formato de ida y vuelta y sin gol de visitante, cada encuentro promete definiciones cerradas y estrategias ajustadas al mínimo detalle.

Esteban Ostojich, Andrés Matonte y Piero Maza.

Árbitros designados: control y experiencia en escena

La Conmebol confirmó los árbitros que dirigirán los cuatro cruces de vuelta. River y Palmeiras estarán bajo la supervisión del uruguayo Andrés Matonte, de 37 años, acompañado en el VAR por Christian Ferreyra. Matonte ya dirigió a River en octavos, donde amonestó a jugadores claves del rival y mostró capacidad de decisión ante situaciones complejas.

Racing y Vélez contarán con Esteban Ostojich, de 43 años, también uruguayo, quien promedia seis amarillas por partido y una roja cada dos encuentros. Lo secundará Andrés Cunha desde el VAR. En el cruce entre Estudiantes y Flamengo, Piero Maza de Chile tendrá la responsabilidad en el campo y José Cabero desde el VAR, mientras que Alexis Herrera y Juan Soto de Venezuela estarán a cargo del duelo entre Sao Paulo y Liga de Quito.

Es relevante destacar que ningún árbitro argentino fue designado para esta instancia, dejando el protagonismo a referís extranjeros con amplia experiencia en competiciones internacionales.

Perspectivas y tensión para los equipos argentinos

Con tres de los cuatro cruces protagonizados por equipos argentinos, la expectativa en la previa es máxima. River y Racing buscarán remontar en Brasil y Avellaneda respectivamente, mientras que Estudiantes intentará revertir el resultado adverso frente a Flamengo. La presión es alta y cada decisión arbitral será decisiva.

La Libertadores 2025 demuestra un equilibrio competitivo sin precedentes, donde el detalle de una tarjeta, un penal o un gol en los minutos finales puede definir la historia de la temporada. Los clubes argentinos saben que el camino hacia Lima no admite errores y que el sueño continental sigue vivo, con toda la tensión y dramatismo que caracteriza al torneo más importante de América.