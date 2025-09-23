El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, protagonizó en los últimos días una agenda marcada por la gestión local y la apertura internacional. Desde la recepción de un embajador hasta la supervisión de obras de infraestructura y salud, el jefe comunal dejó en claro que el desarrollo de la ciudad avanza en distintos frentes.

Uno de los momentos destacados fue la visita del embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela. Susbielles lo recibió en la ciudad y subrayó el compromiso de seguir fortaleciendo los lazos entre ambas comunidades. “Conversamos sobre el desarrollo de acciones conjuntas para potenciar el intercambio cultural, académico y productivo. Seguimos construyendo puentes al mundo”, afirmó. La reunión permitió abrir nuevas posibilidades de cooperación y puso en relieve el interés de la gestión local por consolidar vínculos que trasciendan fronteras y generen oportunidades de crecimiento para Bahía Blanca.

La salud pública también estuvo en el centro de la agenda. Junto al director del Hospital Municipal, Gustavo Carestía, Susbielles recorrió las obras en ejecución en esa institución, que busca ampliar su capacidad y modernizar sus servicios. En esta línea, la unidad de Gastroenterología y Endoscopía ya cuenta con una nueva sala equipada con aparatología de última generación, lo que permitirá optimizar la atención a los pacientes.

Pero la inversión más significativa está en marcha con la construcción de un espacio destinado al servicio de oncohematología. Se trata de un edificio de 700 metros cuadrados que triplicará la cantidad de sillones de tratamiento y duplicará los consultorios. “Es una inversión fundamental para seguir fortaleciendo la salud pública y garantizar un mejor servicio a toda la comunidad”, destacó el intendente, al tiempo que señaló que el objetivo es brindar respuestas de calidad a los vecinos que requieren tratamientos prolongados y especializados.

El acceso a los servicios básicos también tuvo un anuncio de impacto. El gobierno provincial, a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), adjudicó la obra de agua potable para el barrio Tierras Argentinas, una demanda largamente esperada por sus vecinos. La inversión, que asciende a 1.420 millones de pesos, incluye más de 10 mil metros de cañerías, 700 conexiones domiciliarias y una cisterna elevada que permitirá mejorar la presión de agua en toda la zona. “Compartimos con los vecinos un nuevo paso adelante para una obra muy esperada”, expresó Susbielles, resaltando que la obra transformará la calidad de vida de cientos de familias que se incorporarán al servicio formal de agua potable.

En paralelo, la gestión municipal continúa con el mantenimiento de las calles. El intendente supervisó las tareas de bacheo profundo en la intersección de Liniers y Corrientes, donde se trabaja con varias cuadrillas de manera simultánea. Estos trabajos se complementan con un plan de repavimentación que se lleva adelante en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación y dar respuesta a uno de los principales reclamos de los vecinos. “El arreglo de calles no se detiene”, aseguró el jefe comunal, al remarcar que se trata de un esfuerzo sostenido para recuperar la trama vial de Bahía Blanca.

La combinación de estas acciones muestra una gestión que busca atender simultáneamente las necesidades más urgentes de los barrios, con obras de alto impacto social, y al mismo tiempo proyectar a la ciudad hacia un horizonte de intercambio cultural y productivo a nivel internacional. Desde la mejora de servicios esenciales como la salud y el agua potable, hasta el mantenimiento de la infraestructura urbana y la apertura al mundo, Susbielles planteó una agenda integral que apunta a consolidar un modelo de desarrollo para todos los bahienses.