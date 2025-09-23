La mesa LLA-PRO suma actores mientras tambalea el pacto en Provincia
Tras la derrota de septiembre, LLA refuerza la coordinación territorial y programa actos en distritos clave, mientras crecen las tensiones internas con el PRO.Política23 de septiembre de 2025Pamela Orellana
La Libertad Avanza rearmó su estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires después de la derrota de septiembre y pasó de la confrontación al trabajo territorial. El golpe de las urnas —el peronismo ganó por 13 puntos y en seis de ocho secciones— precipitó una reacción orgánica: intervención para contener el dólar, quita temporal de retenciones y la formación de una mesa bonaerense ampliada que busca cerrar grietas y mejorar la fiscalización para octubre.
La nueva conducción provincial mostró cambios claros: Pilar Ramírez fue designada coordinadora nacional de campaña para la provincia y Santiago Caputo asumió un rol central en la estrategia comunicacional.
Sebastián Pareja sigue como jefe de campaña y, según fuentes bonaerenses del espacio, está cerrando una ronda de reuniones con coordinadores por sección electoral para “ordenar el trabajo territorial y aceitar la coordinación”, especialmente tras las fallas del mes pasado.
Mesa bonaerense y liderazgo operativo
La mesa bonaerense ya acumuló al menos tres reuniones y sumó a dirigentes del PRO y aliados: Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko, José Luis Espert y Patricia Bullrich.
Además participaron referentes de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”, vinculada al consultor que reclama más protagonismo, e integrantes del círculo íntimo de Caputo como el legislador bonaerense Agustín Romo y el influencer Lucas “Sagaz” Luna, responsables de parte de la estrategia en redes.
El encuentro del lunes en Casa Rosada, convocado a último momento, buscó fijar líneas de trabajo concretas: calendarizar actos en el interior bonaerense, coordinar visitas de candidatos y ajustar la ingeniería electoral.
Fuentes del partido confirmaron que se proyectan actos en distritos grandes y que Mar del Plata aparece como posible primer destino de Milei en el interior provincial.
Territorio, mensajes y fricciones con el PRO
La campaña abandona tácticas marketineras —la puesta en escena con carteles polémicos en barrios humildes— y se apega al cara a cara: recorridas por parques industriales, charlas con vecinos y un plan para reforzar la presencia del candidato en distritos estratégicos. Un ejemplo fue la recorrida en Zárate con José Luis Espert, Cristian Ritondo y el intendente local por el parque industrial.
Pero no todo es armonía: la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO enfrenta resistencias en la Legislatura bonaerense, donde varios senadores y diputados que no participaron del acuerdo con los libertarios rechazan formar una bancada común y cuestionan la estrategia de Cristian Ritondo, principal artífice del pacto.
En ese marco, Mauricio Macri reapareció este martes para encabezar un encuentro con candidatos a diputados y senadores nacionales de Pro que competirán en las legislativas del 26 de octubre. Desde Balcarce 412, pidió “prudencia” ante la situación política y enfatizó: “Nunca he sido de aquellos que cree que cuanto peor, mejor”.
Aunque no intervendrá directamente en la campaña de octubre, Macri dio libertad de acción a los jefes de Pro en todo el país para definir alianzas, incluyendo aquellas con La Libertad Avanza en Buenos Aires y otros distritos.
