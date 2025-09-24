Los trenes circulan a paso de hombre por protesta de maquinistas: demoras en todas las líneas
La medida de fuerza de La Fraternidad afecta a las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur, con demoras y andenes colmados en el AMBA.Política24 de septiembre de 2025Mariana Portilla
Los trenes del área metropolitana de Buenos Aires circulan este miércoles a tan solo 30 kilómetros por hora debido a una medida de fuerza impulsada por el gremio La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas.
La protesta afecta a las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur, y desde temprano se registran demoras masivas en los servicios. En muchos andenes, los pasajeros debieron esperar más de lo habitual y los trenes avanzaron prácticamente “a paso de hombre”.
El sindicato justificó la medida en la falta de avances en las negociaciones paritarias, además de denunciar problemas con la cobertura de la ART, a la que calificaron de “deplorable e insuficiente”.
También criticaron los ingresos en distintas líneas, atribuidos a acuerdos “inconsultos”, y apuntaron contra las diagramaciones e itinerarios, a los que definieron como “un desastre y sin apertura a sugerencias”.
Impacto en los usuarios
Desde las primeras horas del día, los pasajeros se encontraron con formaciones que no superaban los 30 km/h, lo que generó acumulación de usuarios en los andenes y un desfasaje total en los horarios.
Trenes Argentinos, hasta el momento, no informó oficialmente sobre la protesta ni sobre posibles medidas para mitigar los inconvenientes.
No es la primera vez que La Fraternidad apela a la reducción de velocidad como método de presión. El año pasado ya habían implementado esta modalidad, aunque en esa oportunidad fue por unas horas. Ahora, el sindicato anticipó que la medida se extenderá durante toda la jornada.
