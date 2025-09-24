“Pan para hoy, hambre para mañana”: el duro mensaje de Cristina
Cristina Kirchner arremetió contra Milei y Caputo: “Pan para hoy, hambre para mañana” por la nueva deuda de USD 20.000 millones con EE.UU. Todos los detalles.Política24 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este miércoles un duro mensaje contra el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el nuevo endeudamiento que el Gobierno negocia con el Tesoro de Estados Unidos.
En un posteo publicado en su cuenta de X (antes Twitter), la titular del Partido Justicialista advirtió que la operación —por unos USD 20.000 millones— es “pan para hoy y hambre para mañana” y vinculó el acuerdo con la estrategia de reelección de Milei.
“¡Che Milei!... Como vos y el Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles… ¿ahora nos anuncian por tuiter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EEUU por 20 mil millones de dólares más para ‘tu reelección’ (Trump dixit)?”, escribió la exmandataria.
Críticas al modelo económico y alerta por el endeudamiento social
Cristina cuestionó con dureza la política económica oficial y advirtió sobre el impacto del endeudamiento externo en la vida cotidiana de los argentinos.
Según señaló, “9 de cada 10 hogares están endeudados” y más de la mitad de las familias destinan entre el 40% y el 60% de sus ingresos a pagar créditos o cuotas.
“No es deuda para cambiar el auto o viajar, es deuda para comer, comprar remedios o pagar los servicios”, subrayó. La expresidenta también recordó los antecedentes de crisis de deuda durante gobiernos anteriores. “Los dólares que te entran por la puerta de adelante se te van por la de atrás”, afirmó, aludiendo a la fragilidad de las reservas y la fuga de capitales.
De Macri al presente: advertencia sobre repetir la historia
En su mensaje, la líder kirchnerista trazó un paralelismo con los acuerdos financieros de Mauricio Macri y los históricos planes de rescate del “Megacanje” y el “Blindaje”.
“El intento de reelección fracasado de Macri nos costó 45 mil millones de dólares del FMI. Ahora las elecciones del próximo 26 de octubre ya nos costaron 20 mil millones más”, escribió. Cristina insistió en que la nueva operación es una apuesta electoral y no una solución estructural: “El pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior”, denunció.
El respaldo de Trump y el vínculo con la Casa Blanca
La exmandataria también cuestionó el acercamiento entre Milei y Donald Trump, luego de que el expresidente estadounidense mostrara su apoyo político al mandatario argentino durante su viaje a Estados Unidos.
Cristina sostuvo que la asistencia anunciada por Washington apunta a fortalecer la campaña del presidente libertario: “¡Ay Dios!... ¿Argentina atendida por sus propios dueños?”, ironizó.
El Gobierno todavía no dio detalles oficiales sobre las condiciones del financiamiento, pero fuentes cercanas al Palacio de Hacienda confirmaron que el paquete incluiría un swap por USD 20.000 millones y eventuales compras de bonos argentinos por parte del Tesoro norteamericano.
