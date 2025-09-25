Axel Kicillof viajó a Nueva York para participar de homenajes internacionales y reuniones con presidentes, y desde allí lanzó un fuerte mensaje por el triple femicidio en La Matanza.

El gobernador bonaerense fue uno de los protagonistas de la jornada “Democracia Siempre”, organizada en memoria del expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica. Allí compartió escenario con mandatarios como Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro, Gabriel Boric, Yamandú Orsi y Pedro Sánchez.

“Lo que se está demostrando en esta asamblea es que Pepe es de todo el planeta”, afirmó Kicillof durante su intervención. En su discurso alertó sobre la fragilidad democrática a nivel global y planteó: “Estamos viviendo una etapa de muchísima transformación. Creo que lo que se ha terminado es ese mundo que se había constituido tras la caída del muro en lo económico e ideológico. Es el fin y la decadencia de la hegemonía norteamericana”.

El bonaerense también utilizó la tribuna internacional para diferenciarse de la gestión nacional: “La Argentina de Milei es un verdadero caso de estudio, por no decir para nosotros, que vivimos esta situación tan bizarra, es una verdadera vergüenza nacional”.

Y añadió: “El daño que está produciendo el presidente Milei se está haciendo visible. Si bien la crisis argentina tiene fundamentos estructurales, la situación actual tiene como responsable a Javier Milei, que es felicitado por el nuevo poder económico”.

La presencia de Kicillof en Nueva York coincidió con la visita de Milei al mismo país, donde se reunió con Donald Trump tras la ratificación de un auxilio económico para la Argentina. Ayer, además, el presidente expuso ante la Asamblea General de la ONU, donde volvió a elogiar al mandatario estadounidense.

El gobernador sostuvo además que en la Argentina de Milei “están en riesgo la división de poderes, el federalismo y la justicia”, y pidió “que cese la injusta condena contra Cristina Fernández de Kirchner”.

En paralelo, participó de la reunión “En Defensa de la Democracia: Combatiendo el Extremismo”, convocada por Boric, Lula, Petro, Orsi y Sánchez. El encuentro giró en torno al fortalecimiento del multilateralismo, la regulación del espacio digital, la desinformación y la lucha contra la desigualdad.

Cooperación bonaerense al exterior

En la previa del viaje también hubo gestiones bilaterales: la Provincia firmó un acuerdo de hermanamiento con México, a cargo de Claudia Sheinbaum, para avanzar en cooperación cultural, educativa, tecnológica y en derechos humanos. Según el decreto publicado el lunes en el Boletín Oficial bonaerense, el convenio busca “impulsar la cooperación bilateral” en áreas estratégicas.

Kicillof viajó acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y permanecerá en Estados Unidos hasta el viernes, donde "mantendrá diferentes reuniones para lograr acuerdos de cooperación entre la provincia de Buenos Aires y los demás países de la región". Mientras tanto, la vicegobernadora Verónica Magario quedó a cargo del Ejecutivo provincial.

Triple femicidio en La Matanza: el mensaje desde EE.UU.

Mientras cumplía con su agenda internacional, el gobernador utilizó sus redes para referirse al crimen de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela.

“Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA”, escribió.

Kicillof, también advirtió: “Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista”.

Finalmente, llamó a la acción colectiva: “Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune”.