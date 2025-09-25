Más de 100 organizaciones sindicales nucleadas en el ‘Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo’ convocaron para el jueves 25 de septiembre a un "Encuentro por la Paz" en Plaza Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cita será a las 18 horas y contará con la presencia del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, dirigentes gremiales y referentes políticos.

El acto busca repudiar el genocidio contra el pueblo palestino y denunciar los actos de extremismo religioso. Además, los gremios cuestionan el alineamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel, política implementada por el gobierno de Javier Milei que se aleja de los lineamientos históricos del país.

El secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló: “El alineamiento de la Argentina con los Estados Unidos e Israel es inaceptable. No podemos mirar para otro lado con lo que está pasando en Gaza”.

En el comunicado oficial del Frente Sindical se lee: “Rechazamos el alineamiento automático del Gobierno de Javier Milei con las políticas de Benjamín Netanyahu. Su subordinación contradice los lineamientos éticos y geopolíticos históricos de nuestro país. Esta matanza se tiene que detener de manera urgente y efectiva. Argentina no puede ser cómplice de esta situación”.

Los dirigentes sindicales también afirmaron que la escalada de violencia en Gaza solo deja como ganadores a la muerte y la destrucción, y se solidarizaron con el pueblo palestino, al tiempo que condenaron todo acto terrorista, sin importar su origen.

Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo. Foto: Marita Costa.





Presencia de Adolfo Pérez Esquivel

El Nobel de la Paz participará del acto junto a dirigentes gremiales y políticos. Su presencia refuerza el mensaje de condena al genocidio y de llamado a la paz internacional, destacando la importancia de que Argentina mantenga una postura ética y soberana frente a los conflictos globales.

La convocatoria sindical se produce en el marco de los recientes cambios en la política exterior del gobierno de Milei, que ha impulsado un acercamiento a Estados Unidos e Israel, rompiendo con la tradición argentina de mantener posiciones equilibradas en organismos internacionales respecto al conflicto en Medio Oriente.