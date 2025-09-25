Milei bajo fuego sindical: “El alineamiento de Argentina con EE. UU. e Israel es inaceptable”
Más de 100 organizaciones sindicales, encabezadas por ATE y CATT, convocaron a una movilización para criticar la política exterior del Presidente. El Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel participará del encuentro.Política25 de septiembre de 2025Mariana Portilla
Más de 100 organizaciones sindicales nucleadas en el ‘Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo’ convocaron para el jueves 25 de septiembre a un "Encuentro por la Paz" en Plaza Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cita será a las 18 horas y contará con la presencia del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, dirigentes gremiales y referentes políticos.
El acto busca repudiar el genocidio contra el pueblo palestino y denunciar los actos de extremismo religioso. Además, los gremios cuestionan el alineamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel, política implementada por el gobierno de Javier Milei que se aleja de los lineamientos históricos del país.
El secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló: “El alineamiento de la Argentina con los Estados Unidos e Israel es inaceptable. No podemos mirar para otro lado con lo que está pasando en Gaza”.
En el comunicado oficial del Frente Sindical se lee: “Rechazamos el alineamiento automático del Gobierno de Javier Milei con las políticas de Benjamín Netanyahu. Su subordinación contradice los lineamientos éticos y geopolíticos históricos de nuestro país. Esta matanza se tiene que detener de manera urgente y efectiva. Argentina no puede ser cómplice de esta situación”.
Los dirigentes sindicales también afirmaron que la escalada de violencia en Gaza solo deja como ganadores a la muerte y la destrucción, y se solidarizaron con el pueblo palestino, al tiempo que condenaron todo acto terrorista, sin importar su origen.
Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo. Foto: Marita Costa.
Presencia de Adolfo Pérez Esquivel
El Nobel de la Paz participará del acto junto a dirigentes gremiales y políticos. Su presencia refuerza el mensaje de condena al genocidio y de llamado a la paz internacional, destacando la importancia de que Argentina mantenga una postura ética y soberana frente a los conflictos globales.
La convocatoria sindical se produce en el marco de los recientes cambios en la política exterior del gobierno de Milei, que ha impulsado un acercamiento a Estados Unidos e Israel, rompiendo con la tradición argentina de mantener posiciones equilibradas en organismos internacionales respecto al conflicto en Medio Oriente.
El campo estalló por el final anticipado de las retenciones 0%
El beneficio de retenciones 0% se esfumó en apenas 72 horas y el campo explotó de bronca. Enterate qué dijo Nicolás Pino, titular de La Rural.
Crimen de Brenda, Morena y Lara: Bullrich apunta a la Provincia y niega que sean femicidios
La ministra cuestionó al gobernador y a la gestión de seguridad bonaerense. Además, relativizó el caso: “Podrían haber sido tres hombres como fueron tres mujeres”.
Trabajadores bonaerenses del gas preparan masiva movilización por paritarias
STIGAS moviliza al ENARGAS: exigen que la renovación de la concesión de Camuzzi no deje de lado salarios y derechos laborales.
LLA en crisis: fractura y denuncias cruzadas en la Primera Sección
Tras la derrota, Pilar se convirtió en un campo de batalla de La Libertad Avanza: Marchesán acusa a Vera y la interna estalla antes de asumir.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Triple crimen en Florencio Varela: el Gobierno bonaerense confirmó la emboscada narco
Triple crimen en el sur del conurbano: confirman que fue una venganza narco y revelan cómo engañaron a las chicas desaparecidas. Todos los detalles.
Una nueva encuesta nacional muestra un cambio de tendencia sorprendente
Se dio vuelta la historia: la última encuesta revela que Fuerza Patria supera a La Libertad Avanza y pone en jaque a Javier Milei. Enterate todos los números.