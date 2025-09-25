Los trabajadores de la distribuidora de gas Camuzzi preparan una movilización masiva a la Ciudad de Buenos Aires para el próximo 7 de octubre, coincidiendo con la primera audiencia pública que evaluará la renovación de la concesión de la empresa. La convocatoria fue confirmada por Pablo Van Den Heuvel, secretario general de STIGAS Bahía Blanca y secretario gremial de FETIGNRA, tras finalizar la asamblea de trabajadores en la región.

El conflicto surge en un contexto donde la empresa atraviesa uno de sus momentos más rentables desde la privatización de Gas del Estado en 1995, con ganancias récord y tarifas autorizadas por el gobierno nacional durante los últimos 21 meses. Sin embargo, tras meses de dilaciones, Camuzzi abandonó las discusiones paritarias sin ofrecer una propuesta concreta, actitud que los sindicatos califican de “provocación deliberada”.

Reclamos salariales y adicionales congelados

“Nunca ganaron tanto y, sin embargo, se niegan a actualizar los adicionales y las sumas no remunerativas”, afirmó Van Den Heuvel, en referencia a beneficios como refrigerio y viáticos que permanecen congelados desde hace aproximadamente un año. Según el dirigente, la negativa de la empresa “no se debe a un problema económico. Hay una decisión política de pagar lo mínimo”.

El endurecimiento de la postura patronal coincidió con la incorporación de Hernán Pardo como CEO, un ingeniero con pasado en Electricité de France (EDF), lo que, según los gremialistas, responde a un objetivo de disciplinamiento sindical. En conflictos anteriores, las movilizaciones masivas de trabajadores habían obligado a Camuzzi a rever su actitud, y ahora STIGAS apuesta nuevamente a la presión directa en ENARGAS para visibilizar la situación.

Contexto sectorial y antecedentes

El vencimiento de la concesión de Camuzzi, originalmente firmada por 30 años, coincide con un panorama favorable para los accionistas, pero complicado para los trabajadores. En la gestión actual, la industria del gas registró cortes de suministro, como el ocurrido en julio en Mar del Plata durante una ola polar, que obligó a suspender clases y actividades.

Los trabajadores denunciaron “falta de inversión y de mantenimiento en la red”, mientras que desde la provincia responsabilizaron a Nación por el parate de obras clave, como la de la planta compresora de Las Armas.

En 2024, Petronas había firmado un convenio con YPF para construir una planta de gas licuado en el puerto de Bahía Blanca, que representaría la mayor inversión extranjera directa en la historia del país.

Tras la decisión de YPF, a instancias del presidente Javier Milei, de trasladar el proyecto a Río Negro, Petronas desistió del plan. La renuncia de la compañía fue seguida por otros actores internacionales del sector, que se retiraron de Vaca Muerta, entre ellos Total, Equinor y Exxon, generando un efecto de alarma en la industria.

Movilización y expectativa

La marcha del 7 de octubre reunirá a todas las bases de STIGAS frente al ENARGAS, con el objetivo de exigir mejoras salariales y una distribución más justa de los recursos de Camuzzi.

“Mientras la empresa celebra balances positivos y gestiona la continuidad de su concesión, quienes sostenemos día a día el servicio seguimos relegados. Nuestra movilización busca que esta situación sea visible y que la empresa asuma la responsabilidad que le corresponde con sus trabajadores”, señalaron los sindicatos convocantes.