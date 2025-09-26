Viral: Un subsecretario de Milei huyó de un debate en la UBA
Escándalo en la UBA: el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, se fue de una reunión tras ser increpado por estudiantes.Política26 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, debió abandonar apresuradamente una reunión con estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) luego de ser increpado por el desfinanciamiento del sector educativo bajo la gestión de Javier Milei.
El episodio ocurrió el jueves 25 de septiembre y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en X (ex Twitter).
El reclamo de los estudiantes
Durante el encuentro, una joven le preguntó al funcionario: “Queremos saber qué vas a hacer con la ley de Financiamiento Universitario, ¿qué vas a hacer con las becas Progresar? Nos estamos quedando afuera… ¿Querés debatir la universidad en un espacio abierto?”.
Lejos de responder, Álvarez optó por levantarse y retirarse junto a sus colaboradores. Mientras descendía por las escaleras, la estudiante insistió: “¿Van a hacer de nuevo un acto inconstitucional y no van a escuchar lo que pide la sociedad? No hay presupuesto, los docentes no tienen salarios y vos no podés dar una respuesta en un espacio de debate”.
El video y las reacciones en redes
La escena fue difundida por la cuenta @ArrepentidosLLA, que ironizó: “Jaja, el ‘Galleguito’ Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, se hace el canchero en Twitter y se tuvo que ir corriendo de su propia charla porque los estudiantes de la UBA le empezaron a preguntar por el desfinanciamiento”.
El clip generó miles de comentarios y se sumó a la ola de críticas por el ajuste presupuestario en las universidades nacionales.
Auditorías en la UBA y la disputa con el Gobierno
El episodio se da en medio de la fuerte tensión entre el Ejecutivo y la UBA, tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
El martes pasado, el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, informó que en noviembre estarán listos los informes de auditoría realizados en las facultades de Medicina, Derecho, Ciencias Económicas y Psicología.
“Nos hemos puesto como objetivo terminarlas en plazo. Puedo informar que han sido concluidas. Los informes finales estarán disponibles en la primera quincena de noviembre”, aseguró Olmos ante la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas.
El funcionario además envió una advertencia al Gobierno: “Auditar las universidades nacionales es una competencia directa e indelegable de la AGN. Nada tiene que hacer el Poder Ejecutivo respecto de esta cuestión de auditoría, más bien limitarse a su financiamiento tal y como manda la ley de Educación Superior”.
