El empleo informal alcanza un récord y expone profundas brechas de género, edad y región
La informalidad alcanzó el 43,2% y marca un récord en el último año. Mujeres y jóvenes cada vez más afectados. Conocé el impacto por región, edad y educación.Economía28 de septiembre de 2025Pamela Orellana
El empleo en negro volvió a marcar un récord en la Argentina. Según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), dependiente de la UBA y el Conicet, en el segundo trimestre de 2025 la informalidad llegó al 43,2%, el nivel más alto en un año.
El estudio, titulado “Panorama del empleo informal y la pobreza laboral”, advierte que cuatro de cada diez trabajadores se desempeñan sin cobertura legal, impositiva ni de seguridad social. Esto implica un incremento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024, y confirma que se trata de un problema estructural del mercado laboral argentino que arrastra más de una década sin soluciones de fondo.
Brecha de género y edad
Los datos revelan que las mujeres y los jóvenes son los más afectados. Durante el primer trimestre de 2025, la tasa de informalidad femenina se ubicó en 43,2%, frente al 41,1% de los hombres.
El contraste es aún más fuerte en el caso de los jóvenes: entre los 16 y 24 años, la tasa trepó al 63%, lo que significa que seis de cada diez ocupados en ese rango etario trabajan sin acceso a derechos básicos. “Esta elevada proporción es una de las variadas manifestaciones de las dificultades que este grupo etario experimenta en el mercado de trabajo argentino”, puntualizó el informe.
Por edad, los trabajadores de 45 a 64 años registran la menor incidencia de informalidad (34,5%), mientras que los mayores de 65 (60 en el caso de las mujeres) alcanzan el 51%. El grupo de entre 25 y 44 años, en tanto, muestra una tasa cercana al promedio (41,4%) y explica casi la mitad del empleo informal total.
Desigualdades regionales y educativas
La geografía también marca diferencias profundas. Mientras el Gran Buenos Aires, la región Pampeana y la Patagonia exhiben indicadores más bajos que el promedio —con casos como Ushuaia-Río Grande en apenas 18%—, en el Noroeste, Cuyo y Nordeste la informalidad supera el 48%. En ciudades del norte, la tasa prácticamente duplica la de los principales centros urbanos del sur del país.
Otro factor determinante es el nivel educativo. Entre quienes completaron la universidad, la tasa de informalidad es de apenas 17,1%. En cambio, quienes no terminaron la secundaria padecen un índice que llega al 64,6%. En el medio se ubican los trabajadores con educación intermedia (41,5%), que explican el 46% de la informalidad total por su peso dentro del mercado laboral.
Sectores más golpeados y el vínculo con la pobreza
La incidencia también varía según la rama de actividad. El sector público presenta la menor proporción de empleo informal (9%), seguido por servicios financieros (20,9%). En contraste, la construcción y el servicio doméstico concentran los valores más alarmantes, con una tasa del 75,4%.
Según el informe, los asalariados son el grupo con mayor peso en la informalidad (63%), debido a su relevancia dentro del empleo total. Le siguen los trabajadores por cuenta propia (34%), los patrones (2%) y los familiares sin remuneración (1%).
El EDIL advierte que la informalidad está íntimamente asociada a la pobreza. El 42% de los trabajadores en negro vive en hogares pobres y cuatro de cada diez perciben ingresos por debajo del costo de la canasta básica.
En palabras del informe: “Más allá de las fluctuaciones y excluyendo el período de la pandemia, la tasa de informalidad se ha mantenido en valores muy elevados desde hace 17 años”.
