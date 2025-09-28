La diputada nacional Mónica Fein, presidenta de la Comisión Investigadora del Fentanilo, encendió las alarmas sobre graves fallas de control que permitieron la adulteración de medicamentos, señalando que la ANMAT “no controló” al laboratorio responsable y que las irregularidades “venían ocurriendo de antes”.

La comisión, constituida por unanimidad de los bloques, busca determinar “responsabilidades administrativas y políticas” sin interferir en la causa judicial. Fein destacó que fue el juez quien actuó con mayor celeridad que el organismo regulatorio, detectando un segundo lote contaminado e identificando malas prácticas de elaboración que se repetían desde hacía años en el laboratorio Ramallo.

“Tras el estallido de la crisis, fue el magistrado quien actuó con rapidez, una actitud que contrastó con el accionar de la ANMAT”, aseguró Fein. La legisladora advirtió que el informe del organismo de control fue “parcial, incompleto, desordenado”, y subrayó que la ANMAT se limitó a pedir al laboratorio que retirara los lotes del mercado sin fiscalizar que la acción se ejecutara correctamente.

Irregularidades detectadas desde 2021

Fein afirmó que las fallas de control no son recientes. “Si uno lee el informe de la ANMAT, habían detectado irregularidades mucho antes”, con registros de 2021 y 2023. Además, recordó un antecedente de 2016 cuando “explota su caldera… generando más de cinco heridos”, señalando que ya existían problemas en los procesos de seguridad del laboratorio.

La diputada fue contundente: el laboratorio demostró “malas prácticas de elaboración y que la ANMAT se las había marcado”. Incluso, a pesar de que se le había ordenado no distribuir cierto tipo de ampolla, la firma “lo siguió haciendo”.

La comisión iniciará su trabajo el próximo martes 30 de septiembre, escuchando a los familiares de las víctimas, un paso que Fein consideró “fundamental”. Posteriormente se solicitarán informes detallados al ANMAT y al INAME, como parte del plan de acción para esclarecer responsabilidades.

Camino hacia la reforma normativa

Fein enfatizó que la crisis evidencia un problema sistémico y que la respuesta legislativa debe ser integral: “También tenemos que ver si hay que modificar normas, si hay que mejorar normativamente procedimientos”.

Como medida crucial, subrayó la necesidad de establecer trazabilidad estricta para el fentanilo y otros opiáceos, evitando que los medicamentos se pierdan o sean adulterados antes de llegar al paciente.

Finalmente, la presidenta de la Comisión ratificó el compromiso de todos los bloques en el Congreso: “Estamos todos los bloques porque me parece que ante el dolor de las víctimas lo peor que podemos hacer es no analizar todo el procedimiento”. El objetivo, señaló, es que esta “terrible tragedia sanitaria sirva para evitar futuras”.

El contexto se complica además por la reunión no registrada que mantuvo la directora de ANMAT, Agustina Bisio, con representantes de los laboratorios implicados antes de la liberación de más de 300.000 ampollas contaminadas, un hecho que generó tensiones internas y puso en duda el procedimiento de fiscalización del organismo.