La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en las escuelas privadas del país se convirtió en un fenómeno que crece a paso acelerado, pero sin orden ni reglas claras. Así lo reveló un relevamiento de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que evaluó la situación en 148 colegios bonaerenses y de otras provincias.

Según el informe, apenas 2 de cada 10 instituciones cuentan con protocolos definidos sobre cómo abordar la IA en la enseñanza. La mayoría admitió estar “trabajando en eso” o, directamente, no haber comenzado a evaluarlo. Mientras tanto, los estudiantes ya incorporan herramientas digitales en sus tareas diarias, en muchos casos por fuera del control institucional.

La falta de pautas claras convive con un uso creciente de la IA en el aula. Más de la mitad de los directivos y docentes aseguró que sus alumnos la utilizan con frecuencia, y un 24% dijo verlo de forma ocasional. Esto genera un escenario de incertidumbre, ya que las instituciones no logran acompañar con normas claras un fenómeno que avanza más rápido que su capacidad de respuesta.

Mirada docente: expectativa y desconfianza

El estudio de AIEPA también expuso las sensaciones del plantel docente. Un 65% describió la postura general como “mixta”, entre entusiasmo y preocupación. Apenas un 7,5% sostuvo que la mirada es mayormente positiva, mientras que un 10% reconoció una visión negativa frente al impacto de la IA en la enseñanza.

El dato más alarmante surgió al consultar sobre la preparación del personal docente. El 77,5% reclamó instancias de capacitación urgente y obligatoria en IA aplicada a la educación. Otro 20% pidió capacitaciones optativas, y solo un 2,5% consideró que con los recursos actuales es suficiente.

A nivel individual, seis de cada diez maestros admitieron no haber recibido formación específica sobre inteligencia artificial, aunque manifestaron interés en hacerlo. Entre quienes sí se capacitaron, predominó la modalidad externa —cursos, talleres y webinars—, más que las instancias impulsadas por las propias instituciones educativas.

El informe reveló además que el 68% de los docentes utiliza alguna herramienta de IA en su práctica, aunque la mayoría lo hace de manera ocasional o exploratoria. Apenas un 19% aseguró usarla habitualmente, mientras que un 11% dijo no tener interés en incorporarla. En contraste, directivos y profesores reconocieron un empleo más frecuente entre los estudiantes, que avanzan más rápido en la adopción de estas tecnologías.

El mensaje de AIEPA: formación y reglas ya

Para Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, la situación exige una respuesta urgente: “La inteligencia artificial no puede quedar librada al azar ni al uso individual, porque su impacto trasciende lo pedagógico e involucra también cuestiones éticas y sociales. Nuestro desafío es acompañar a las instituciones para que la adopción sea ordenada, segura y formativa”.

Zurita remarcó que el relevamiento dejó una conclusión contundente: “Sin protocolos definidos y con una demanda clara de capacitación, la IA se convirtió en un factor disruptivo que obliga a repensar la enseñanza. Ya no se trata de si se usará, sino de cómo y bajo qué reglas”.