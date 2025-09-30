El Gobierno avanza en la privatización nuclear: entrega casi la mitad de Nucleoeléctrica
Con el decreto 695/24, el Gobierno habilitó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, que opera Atucha I, Atucha II y Embalse.Política30 de septiembre de 2025Andrés Montero
El Ejecutivo formalizó, a través del Decreto 695/24, la privatización parcial de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida, que había sido anticipada por fuentes oficiales semanas atrás, quedó oficializada esta madrugada con su publicación en el Boletín Oficial.
Distribución de acciones y marco legal
La norma establece que el 44% de las acciones de la compañía será ofrecido “en bloque” mediante un proceso de licitación pública, tanto nacional como internacional. Además, se pondrá en marcha el Programa de Propiedad Participada (PPP), que otorgará a los trabajadores el acceso al 5% del capital accionario.
De esta forma, el Estado mantendrá el 51% de las acciones bajo la órbita de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), conservando el control estratégico de la compañía.
El proceso se enmarca en la Ley de Bases 27.742, que habilita privatizaciones parciales de empresas estatales, siempre que el Estado retenga la mayoría accionaria. La normativa también dispone que el Ejecutivo deberá aprobar toda decisión estratégica de NA-SA, como la ampliación de capacidad, la construcción de nuevas instalaciones o la eventual salida de servicio de una central.
Proyectos estratégicos en curso
El decreto señala que Nucleoeléctrica requiere financiamiento adicional para proyectos estratégicos. Entre ellos, menciona la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I, que prevé su reingreso al mercado eléctrico en 2027, y el proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), clave para continuar con la operación de Atucha II.
Transferencias accionarias previas
El esquema contempla una serie de movimientos previos a la licitación. En un plazo de 60 días, Energía Argentina S.A. (Enarsa) deberá transferir el 0,01% de su participación al Estado nacional, representado por la Secretaría de Energía. A su vez, el Ministerio de Economía transferirá el 1% de sus acciones de NA-SA al mismo organismo antes de la licitación pública.
Actualmente, la composición accionaria de Nucleoeléctrica Argentina está distribuida de la siguiente manera: Ministerio de Economía (79%), Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Enarsa (1%). Todas estas participaciones deberán ser transferidas a la Secretaría de Energía para dar cumplimiento al esquema de privatización parcial.
Autoridades responsables del proceso
La instrumentación del procedimiento estará a cargo del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, a través de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Además, participarán la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.
Según establece el decreto, estas áreas tendrán la facultad de dictar las normas operativas y complementarias necesarias para concretar la operación.
Milei habló del escándalo en ANDIS y defendió a su hermana
Milei volvió a defender a Karina en el escándalo ANDIS, calificó de “chimentos de peluquería” los audios y lanzó una frase que sacudió la política.
Exigen políticas urgentes para proteger el turismo interno bonaerense
La actividad atraviesa un déficit histórico: entre enero y agosto de 2025, los argentinos gastaron USD 4.233 millones más en viajes al exterior que lo que dejaron los visitantes extranjeros. Preocupación por la temporada de verano.
Boom de la inteligencia artificial en aulas bonaerenses: docentes reclaman regulación
Según un reciente informe, solo 2 de cada 10 colegios privados tienen protocolos para el uso de IA, mientras que el 77,5% de los maestros reclama capacitación obligatoria.
Escándalo en 9 de Julio: productores enfrentaron a funcionarios municipales
Bronca en 9 de Julio: productores irrumpieron en la municipalidad, quemaron gomas y exigieron obras urgentes por los caminos anegados. Mirá el video.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Última encuesta: polarización total y dudas sobre la economía en plena campaña
Encuesta clave: Fuerza Patria se despega en Buenos Aires y Milei sufre rechazo al pacto con Trump. ¿Qué dicen los bonaerenses sobre la crisis?
Encuesta revela la imagen de Milei a semanas de las elecciones
A semanas de las elecciones legislativas, la confianza en Javier Milei se hunde: la encuesta de Di Tella marca el nivel más bajo de su gestión.