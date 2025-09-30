Privatización de Atucha y Embalse: el Estado cede el 49% de Nucleoeléctrica a privados

El Ejecutivo formalizó, a través del Decreto 695/24, la privatización parcial de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida, que había sido anticipada por fuentes oficiales semanas atrás, quedó oficializada esta madrugada con su publicación en el Boletín Oficial.

Distribución de acciones y marco legal

La norma establece que el 44% de las acciones de la compañía será ofrecido “en bloque” mediante un proceso de licitación pública, tanto nacional como internacional. Además, se pondrá en marcha el Programa de Propiedad Participada (PPP), que otorgará a los trabajadores el acceso al 5% del capital accionario.

De esta forma, el Estado mantendrá el 51% de las acciones bajo la órbita de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), conservando el control estratégico de la compañía.

El proceso se enmarca en la Ley de Bases 27.742, que habilita privatizaciones parciales de empresas estatales, siempre que el Estado retenga la mayoría accionaria. La normativa también dispone que el Ejecutivo deberá aprobar toda decisión estratégica de NA-SA, como la ampliación de capacidad, la construcción de nuevas instalaciones o la eventual salida de servicio de una central.

Proyectos estratégicos en curso

El decreto señala que Nucleoeléctrica requiere financiamiento adicional para proyectos estratégicos. Entre ellos, menciona la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I, que prevé su reingreso al mercado eléctrico en 2027, y el proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), clave para continuar con la operación de Atucha II.

Transferencias accionarias previas

El esquema contempla una serie de movimientos previos a la licitación. En un plazo de 60 días, Energía Argentina S.A. (Enarsa) deberá transferir el 0,01% de su participación al Estado nacional, representado por la Secretaría de Energía. A su vez, el Ministerio de Economía transferirá el 1% de sus acciones de NA-SA al mismo organismo antes de la licitación pública.

Actualmente, la composición accionaria de Nucleoeléctrica Argentina está distribuida de la siguiente manera: Ministerio de Economía (79%), Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Enarsa (1%). Todas estas participaciones deberán ser transferidas a la Secretaría de Energía para dar cumplimiento al esquema de privatización parcial.

Autoridades responsables del proceso

La instrumentación del procedimiento estará a cargo del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, a través de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Además, participarán la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.

Según establece el decreto, estas áreas tendrán la facultad de dictar las normas operativas y complementarias necesarias para concretar la operación.