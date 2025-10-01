Kicillof anunció que la Provincia hará la última etapa del Salado

La Provincia se hará cargo de la quinta y última etapa del Plan Maestro del Río Salado, una obra central para terminar con los ciclos de inundaciones que golpean de lleno al agro bonaerense.

01 de octubre de 2025
Dragado del Río Salado
Desde Florencio Varela, el gobernador Axel Kicillof confirmó que su gestión financiará el último tramo del plan hídrico.

Desde Florencio Varela, el gobernador Axel Kicillof confirmó que su gestión financiará el último tramo del plan hídrico. El anuncio llega en medio de la bronca de los productores del noroeste bonaerense, que hace semanas vienen reclamando soluciones tras las recientes inundaciones.

El gobernador encabezó un acto junto al intendente Andrés Watson y al ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, donde adelantó que la Provincia apuró los pliegos de licitación y consiguió avanzar en las gestiones con el Banco Europeo de Inversión, que aportaría unos 100 millones de dólares para el financiamiento.

La etapa V abarca el sector comprendido entre el Canal del Este de la Laguna de Bragado y la descarga en la Laguna El Carpincho, en Junín, e involucra también a los distritos de Chacabuco y Alberti.

Es un tramo estratégico: su ausencia explica en gran parte las inundaciones que afectan a municipios como 9 de Julio y Carlos Casares, con pérdidas millonarias para el campo en cada temporada de lluvias intensas.

Los obstáculos que dejó la Nación

El avance provincial llega tras meses de tensión con el Gobierno nacional. El subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Néstor Álvarez, había señalado que Nación trababa el acceso a créditos internacionales al no autorizar las gestiones con organismos externos, un trámite que depende del ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, hay otra complicación: la etapa IV del plan aún no está concluida, ya que la administración nacional abandonó la segunda sub-etapa de la obra. “Están terminados los tramos 1, 3 y 4, pero si Nación no finaliza el tramo 2 no podemos continuar”, remarcaron desde la Provincia.

Paralelamente, el Gobierno nacional comunicó a la Mesa de Enlace el inicio de dragados en distintos sectores de la Cuenca Interprovincial del Río Salado, una obra de 760 kilómetros que atraviesa Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y San Luis.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) celebraron el comienzo de los trabajos, aunque remarcaron que “los productores quieren ver resultados concretos”. La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal) fue aún más dura: “Bienvenido el anuncio, pero queremos ver las máquinas trabajando. Las promesas de campaña ya cansaron. Se necesita gestión”.

El impacto que esperan

De acuerdo a los planes oficiales, la finalización del Plan Maestro del Río Salado permitirá recuperar más de 5 millones de hectáreas cultivables, beneficiar a 59 municipios y mejorar la vida de 1,45 millones de bonaerenses.

El movimiento de suelos previsto supera los 19 millones de m³, con el objetivo de prevenir nuevas inundaciones, atenuar sequías y mejorar la infraestructura hídrica y urbana de la región.

