La Unidad Fiscal de crímenes de lesa humanidad de La Plata imputó a Jorge Pablo Cabrera, suboficial retirado de la Armada y actual presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Punta Indio, por el delito de apología de crímenes aberrantes.

El dirigente fue denunciado tras sus declaraciones en “La Libertad Avanza Radio”, un programa emitido en FM del Sur 103.7, donde exaltó al Ford Falcon verde, vehículo que durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) fue utilizado para secuestrar y desaparecer personas.

“Un Falcon verde modelo ‘76... A este le abrís el baúl y todavía huele a justicia. Es una belleza”, dijo Cabrera el 24 de junio pasado. Lejos de retractarse, repitió la frase el 15 de julio, en otra emisión.



El Falcon verde, símbolo del terrorismo de Estado

El Ford Falcon verde es un emblema del aparato represivo del régimen militar. Fue utilizado por fuerzas de seguridad como medio para trasladar y desaparecer personas.

Por esa razón, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y un particular presentaron denuncias en la Justicia Federal. Los fiscales remarcaron que las expresiones del libertario constituyen un “ejercicio abusivo de la libertad de expresión” que lesiona derechos y pone en riesgo la memoria colectiva.

La investigación quedó radicada en el Juzgado Federal 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla. En su presentación, los fiscales Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira afirmaron que las frases de Cabrera “legitiman y glorifican prácticas vinculadas al terrorismo de Estado, alentando la repetición simbólica de esas violencias”.

“El Ford Falcón verde es un símbolo histórico y socialmente reconocido del aparato represivo de la dictadura. La frase en cuestión no es neutra ni ambigua, sino que reivindica de manera explícita ese símbolo”, señaló el dictamen.



Los delitos que se le imputan

La Fiscalía encuadró sus dichos en dos figuras penales: Apología del delito (art. 213 del Código Penal), por reivindicar públicamente crímenes aberrantes; e incitación a la discriminación (Ley 25.392), que castiga con prisión de un mes a tres años a quienes alienten la persecución o el odio por motivos políticos, sociales o religiosos.

Aunque Cabrera no hizo un llamado directo a cometer actos de violencia, los fiscales sostuvieron que sus palabras constituyen una apología pública de crímenes aberrantes.

Las polémicas declaraciones se dieron en el marco del juicio contra dos ex policías bonaerenses acusados de encubrir crímenes de lesa humanidad en La Plata.

Ese proceso judicial se originó tras el hallazgo en Punta Indio del cuerpo de una mujer arrojada al río desde un avión en 1976. Pese a ser identificada, fue enterrada como NN, lo que marcó un nuevo capítulo en la lucha por memoria, verdad y justicia.

“Este tipo de manifestaciones apologéticas no solo revictimizan a quienes padecieron el terrorismo de Estado, sino que ponen en riesgo la vigencia de la democracia”, advirtieron desde la Unidad Fiscal.