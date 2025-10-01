La oposición advierte que el apuro por el endeudamiento podría comprometer la planificación financiera de la Provincia.

La oposición advierte que el apuro por el endeudamiento podría comprometer la planificación financiera de la Provincia.

El senador bonaerense del bloque UCR+Cambio Federal, Marcelo Daletto, lanzó fuertes críticas al gobierno de Axel Kicillof por intentar acelerar la aprobación de un nuevo endeudamiento provincial sin contar con la Ley de Presupuesto 2026 ni la Ley Fiscal. La oposición advierte que este apuro podría comprometer la planificación financiera de la Provincia y genera un clima de tensión en la Legislatura.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, afirmó: “Axel Kicillof y Pablo López, desde la oposición, siempre hemos acompañado la Ley de Presupuesto con las observaciones correspondientes. El endeudamiento es necesario solamente cuando los recursos no alcanzan a cubrir el gasto, por eso es imprescindible tratarlo junto con la Ley de Presupuesto”.

El senador destacó también la importancia de contar con información actualizada sobre la ejecución presupuestaria. Mientras Nación publica datos hasta el 31 de agosto, la Provincia solo dispone de cifras al 31 de marzo. Además, recordó que la gestión provincial ya tiene autorización para endeudarse por USD 1.800 millones desde diciembre de 2023, de los cuales aún queda un saldo disponible de USD 1.163 millones. “Entonces, ¿por qué tanta urgencia?”, cuestionó.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof defendió la iniciativa, que contempla un endeudamiento de 1.045 millones de dólares y Letras del Tesoro por otros 250 millones, argumentando que se trata de una herramienta indispensable para refinanciar compromisos heredados y sostener obras de infraestructura. “Lo único que necesitamos es una autorización para refinanciar los vencimientos que tiene la Provincia, porque si no hay que afrontarlo con recursos que vienen de la recaudación corriente”, afirmó.

Marcelo Daletto, senador del bloque UCR+Cambio Federal.

Bloques en pugna y negociaciones

Para aprobar la norma, el oficialismo necesita los dos tercios del Senado, es decir 31 votos. Unión por la Patria cuenta con 21 bancas y requiere del respaldo de al menos diez legisladores opositores.

La oposición llega partida: la UCR exige en parte que se trate un “paquete completo” que incluya Presupuesto y Ley Impositiva, mientras otro sector mantiene un perfil más dialoguista. El PRO también muestra grietas, con cinco senadores dispuestos a negociar, pese al rechazo de sectores alineados con La Libertad Avanza.

La iniciativa del Ejecutivo, además, prorroga hasta 2026 siete emergencias provinciales —penitenciaria, seguridad pública, energética, infraestructura, hábitat, vivienda y servicios— y contempla la creación de cientos de cargos para el Poder Judicial, el Servicio Penitenciario y Niñez y Adolescencia, junto con horas cátedra para la educación secundaria.

La sesión está convocada para el jueves 2 de octubre a las 16. La Libertad Avanza y UCR+Cambio Federal anticiparon su rechazo si no se discuten en simultáneo Presupuesto, Ley Impositiva y reparto de cargos. El resultado dependerá de la habilidad del oficialismo para sumar apoyos de bloques dialoguistas en un escenario que promete negociaciones hasta último momento.