Elecciones 2025: cómo se vota con la Boleta Única en Buenos Aires
El 26 de octubre los bonaerenses vuelven a las urnas para definir 35 bancas en Diputados y estrenarán un sistema que cambia la forma de elegir y que ya generó debate en todo el país.Política02 de octubre de 2025Mariana Portilla
Los bonaerenses volverán a las urnas el próximo 26 de octubre para renovar 35 bancas de diputados nacionales y, por primera vez, votarán con la Boleta Única de Papel (BUP). Se trata de una herramienta que promete cambiar la dinámica electoral en todo el país, ya que se implementará de manera simultánea en los 24 distritos, en cumplimiento de la Ley 27.781.
En territorio bonaerense competirán 15 listas por las 35 bancas que se renuevan en la Cámara de Diputados. Entre los principales espacios se destacan:
-La Libertad Avanza, con José Luis Espert al frente
-Fuerza Patria, encabezada por Jorge Taiana
-Provincias Unidas, con Florencio Randazzo
-Frente de Izquierda - Unidad, con Nicolás del Caño
La boleta también reunirá nombres como Ricardo Alfonsín, Fernando Burlando, Juan Grabois, Juan Manuel López y Manuela Castañeira.
Cómo será la Boleta Única de Papel
A diferencia del sistema tradicional, la boleta única agrupa todas las opciones en una sola papeleta. Las listas aparecen en columnas y las categorías en filas, lo que facilita la visualización.
Un punto clave: ya no existe la posibilidad de marcar una lista completa con un solo casillero. Ahora cada elector deberá seleccionar una opción en cada categoría.
Paso a paso: cómo votar con la boleta única
1-El presidente de mesa entrega la boleta única y una lapicera.
2-En el cuarto oscuro, se marca una sola opción por categoría.
3-Se pliega la boleta siguiendo las instrucciones para preservar el secreto.
4-Finalmente, se deposita en la urna.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió el diseño oficial de la boleta y lanzó un simulador online para que los votantes practiquen antes de ir a las urnas. El sistema permite elegir la jurisdicción, marcar las preferencias y validar el voto. En caso de error, la aplicación explica el motivo y aclara que el sufragio sería anulado.
Los electores ya pueden verificar su lugar de votación en el portal oficial www.padron.gob.ar ingresando DNI, género y distrito. También se puede consultar en www.electoral.gob.ar o a través del asistente virtual Vot-A de WhatsApp, disponible en el número +54 911 2455-4444.
