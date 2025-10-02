Larroque y la interna con La Cámpora: “Ya discutir a Axel es tapar el sol con un dedo”
El ministro bonaerense destacó el liderazgo de Kicillof tras el triunfo de septiembre, pero advirtió que aún hay tensiones internas y reclamó pluralidad pensando en 2027.Política02 de octubre de 2025Mariana Portilla
El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, analizó el triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y resaltó la figura del gobernador Axel Kicillof como conductor del peronismo. Al mismo tiempo, advirtió que aún persisten tensiones internas con La Cámpora y reclamó mayor “pluralidad” dentro del espacio pensando en las elecciones de 2027.
El funcionario definió el resultado del 7 de septiembre como “un triunfo contundente, punta a punta, casi sin precedentes” y recordó que hacía dos décadas el peronismo no lograba imponerse en una legislativa provincial.
En ese marco, sostuvo que la victoria fue un reconocimiento a “la tenacidad, constancia y valentía de Axel”, además de reflejar “un rechazo a las políticas de Javier Milei”.
El exreferente de La Cámpora aseguró que el proceso electoral clausuró la discusión sobre el liderazgo del Gobernador, al que definió como “estadista” por mantener unido a un frente en crisis. “Ya discutir a Axel me parece que es como querer tapar el sol con un dedo. Es algo que tenemos que dejar atrás”, subrayó.
La interna con La Cámpora
Sin embargo, Larroque reconoció que el triunfo no eliminó los debates internos y apuntó directamente a La Cámpora. “Si no somos plurales en el peronismo va a ser muy difícil”, advirtió a La Tecla y recordó que la derrota de 2023 dejó al peronismo fragmentado, mientras que la oposición mostró más capacidad de aglutinarse. Por eso, insistió en que la unidad de Fuerza Patria es la única salida para consolidar una alternativa frente al avance del liberalismo.
El dirigente valoró la estrategia oficialista que permitió ganar más de cien distritos, incluso en territorios históricamente adversos, gracias a la diversidad del armado político.
En paralelo, defendió el desdoblamiento electoral bonaerense y calificó como “contrafáctico” el debate a posteriori. También alertó sobre la futura aplicación de la boleta única a nivel nacional: “Será un trabajo muy grande. Si hay algo que funciona en la Argentina es la boleta de papel”, opinó.
Larroque pidió no confundirse con la magnitud del triunfo y señaló que el peronismo bonaerense tiene la responsabilidad de no “marearse” con la victoria. Llamó a los sectores internos a subordinar sus diferencias para consolidar una propuesta común y proyectar un armado con “dimensión federal” junto a los gobernadores.
Finalmente, el ministro aseguró que el resultado electoral consolidó a Kicillof como “emergente” del peronismo provincial con proyección nacional: “El verdadero desafío será construir una alternativa que trascienda Buenos Aires y tenga fuerza en todo el país”.
