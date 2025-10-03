River Plate logró un triunfo fundamental por 1-0 frente a Racing en el Gigante de Arroyito y consiguió el pase a las semifinales de la Copa Argentina. El gol de Maximiliano Salas a los cinco minutos del primer tiempo fue suficiente para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas, que incluía la eliminación ante Palmeiras en la Copa Libertadores y la caída con Deportivo Riestra en el Torneo Clausura.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo expresó su alivio por la reacción del equipo en un momento delicado:

“Estoy contento, justamente porque veníamos atravesando un periodo no del todo positivo en estos 10 días. Era un partido muy emocional, enfrentamos a un rival duro, un equipo muy físico y nosotros teníamos que sobreponernos a como veníamos y también marcar presencia. Teníamos que aprovechar para recuperar ese orgullo que necesitábamos que se ponga de manifiesto. Estoy contento por los futbolistas porque tienen que seguir recuperando la confianza para seguir creciendo individual y colectivamente. Es una victoria que nos dará la posibilidad de inyectarnos para poder crecer”.

La importancia del carácter en un partido caliente

El Muñeco destacó el contexto del duelo y el respaldo de la gente: “Fue un partido duro y físico, donde pegamos primero y después tuvimos otras chances para estirar más el resultado, ellos también tuvieron las suyas. En un partido emocional, ver el marco con las dos hinchadas, que hace rato no se veía en un clásico, había que jugarlo, marcar presencia y por suerte lo pudimos ganar. Estoy contento por los jugadores y por la gente, que también marcó su respaldo y apoyo habitual para el equipo. Eso nos da felicidad para lo que viene”.

También remarcó la actitud que mostró su plantel: “Necesitábamos jugar el partido con una fuerte mentalidad porque veníamos de algunos cachetazos de resultados que nos habían pegado y vos tenés que reponerte. ¿Cómo? Te levantás y te aguantás el cachetazo, apretás los dientes y te reponés. Hoy teníamos que estar así. Por eso destaco esa mentalidad para jugarlo”.

El manejo con Maximiliano Salas

El único gol del partido lo marcó Maximiliano Salas, ex Racing, quien no lo festejó. Gallardo reveló cómo acompañaron al delantero en la previa: “Tratamos de no invadirlo, de no llenarlo de cosas, de no someterlo, darle su espacio y confianza. Que lo tome como un partido más. Tratamos de acompañarlo en ese proceso antes del partido”.

Cambios tácticos y la salida de Quintero

Gallardo explicó que el equipo ajustó su defensa en la pelota parada, después de errores que habían costado caro en partidos recientes: “Antes no nos hacían muchos goles de pelota parada. En los últimos dos partidos nos hicieron goles, quedó reflejado y tuvimos que cambiar. Fuimos al hombre, cuando las cosas no dan resultados hay que cambiar. Es simple. Uno intenta corregir desde lo que observa y los comportamientos. Después, los jugadores toman esa postura para replantearse cosas y defender de otra manera”.

Sobre la salida de Juanfer Quintero, aclaró: “El desarrollo del partido fue un desarrollo donde la pelota estaba mucho en el aire. Juanfer no podía entrar en juego porque la pelota iba por los aires automáticamente. Tuve que prescindir de él en el entretiempo para tratar de ocupar ese espacio en el medio con un mediocampista como Nacho Fernández que pudiera evitar que nos llenaran de centros al área. Lo sostuvimos bien en el segundo tiempo. Desde ese punto, estoy conforme, después nos faltó más volumen de juego”.

El escándalo final y la reacción de Balboa

Consultado por el escupitajo de Rocky Balboa a Marcos Acuña, Gallardo evitó dramatizar: “Lo que pasa al final no tengo del todo claridad, las pulsaciones están a mil de un lado y del otro. Se dicen y pasan cosas. Por suerte, no se generó un disturbio mayor y quedó ahí. Esto pasa, sobre todo si es un partido caliente. Es fútbol”.

Mirada sobre el mal momento y cómo salir adelante

Gallardo también se refirió a cómo afrontar la crisis reciente: “Cuando venís de una seguidilla de malos resultados, no hay que perder la confianza y el lado positivo. No es un falso positivismo, es algo en lo que yo creo. Mientras yo estoy convencido del lugar hacia donde vamos, eso para mí es suficiente. ¿Cómo se sale de estos momentos? Haciéndose cargo y ser responsables de que la situación tenía que cambiar. Tenemos que hacernos fuertes en esto. Las situaciones adversas las tenés que atravesar poniendo el pecho y jugar como se jugó hoy. Marcamos una diferencia y defendimos con actitud. Tuvimos huevos para sostenerlo. Para algunos, será un sabor a poco, pero vale mucho para nosotros”.

Lo que viene para River

River jugará la semifinal de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, que eliminó a Tigre por 3-1. En la otra llave se medirán Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

Además, el domingo tendrá un partido clave en el Torneo Clausura ante Rosario Central en condición de visitante, desde las 21:15. Allí se pondrá en juego la cima de la tabla anual: el Canalla lidera con 50 puntos, seguido de River con 49.

Sobre Enzo Pérez, Gallardo adelantó:

“Todavía tiene unos puntos, va a tener unos días más. Mientras que tenga los puntos cicatrizando, no podrá estar en condiciones de jugar. Vemos su evolución día a día”.