El Senado bonaerense retomó la actividad parlamentaria después de tres meses sin sesionar, pero lo hizo sin abordar el punto más caliente de la agenda: el pedido de endeudamiento de Axel Kicillof por 1.295 millones de dólares.

El expediente, identificado como A-2/25-26, es considerado por el propio gobernador como un “proyecto corto” para refinanciar deudas heredadas y cubrir déficit financiero. Kicillof insiste en que no se trata de nuevo endeudamiento, sino de reestructuración de pasivos contraídos por gestiones anteriores, como la de María Eugenia Vidal.

Sin embargo, la oposición no dio el visto bueno y el proyecto requiere de dos tercios de los votos presentes en el recinto para poder avanzar hacia Diputados.

Presupuesto 2026 en la mira

El freno al endeudamiento es interpretado como la antesala de una negociación más amplia: la discusión del Presupuesto e Impositiva 2026. Legisladores de ambos lados deslizan que podría tratarse en conjunto la próxima semana o incluso resolverse en una sola jornada cuando los números cierren.

La iniciativa, además de habilitar el endeudamiento, contempla la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal que permitiría a los distritos financiar gastos corrientes con un 8% de los fondos conseguidos.



Aunque el endeudamiento quedó en suspenso, el Senado bonaerense avanzó con varios proyectos. Se convirtió en ley la emergencia social, económica, sanitaria y ambiental en Bahía Blanca tras el temporal que dejó 17 muertos en marzo. La ley crea un Comité Temporal de Emergencia y establece medidas de alivio fiscal, y se suspenden aumentos en los servicios públicos esenciales en todo el municipio.

También se estableció que en todos los recibos de sueldo provinciales figure el número 144 para asistencia a víctimas de violencia de género; y se aprobó que asociaciones civiles, hospitales y escuelas no sufran cortes de servicios públicos aunque estén en mora.

Además, la Cámara alta sumó la obligación de ofrecer menús saludables en locales gastronómicos y salones de eventos; creó un Observatorio de Personas en Situación de Calle; y aprobó la adhesión al Régimen Federal de Empleo Protegido para personas con discapacidad. Por último, repudió el triple femicidio de Brenda Loreley del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, halladas sin vida el 24 de septiembre en Florencio Varela.