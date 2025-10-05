Blanco fulminó a Milei: “El degenerado social debería tener empatía”
El senador fueguino Pablo Blanco apuntó durísimo contra Javier Milei por los vetos al Garrahan y las universidades: “No entiende que hay emergencias sociales que no pueden esperar”.Política05 de octubre de 2025Mariana Portilla
El senador radical por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, lanzó una de las críticas más duras contra Javier Milei desde que asumió la presidencia. Lo calificó de “degenerado social”, al cuestionar los vetos del Ejecutivo sobre proyectos que beneficiaban al Hospital Garrahan y a las universidades públicas.
“Debería tener más empatía con la gente. Hay necesidades y emergencias sociales que no pueden esperar”, sostuvo Blanco.
Durante su intervención en la última sesión de la Cámara alta, Blanco también cuestionó la constitucionalidad del DNU 697, que regula el ingreso y egreso de tropas y autoriza ejercicios militares en territorio argentino.
El senador denunció que el decreto incluyó a Ushuaia en el “ejercicio tridente militar” junto a Mar del Plata y Puerto Belgrano, algo que no figuraba en el proyecto original. “Me pregunto si esta inclusión responde a negociaciones recientes con Donald Trump, donde Estados Unidos habría demostrado un interés especial en la base naval de Ushuaia”, advirtió.
Además, acusó al ministro de Defensa, Federico Sturzenegger, de “usar la motosierra con el mapa de Tierra del Fuego, como si quisiera destruir nuestra historia y soberanía”.
El antecedente Espert y el caso Kueider
Blanco también se refirió a la situación del diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, señalado por la Justicia estadounidense por haber recibido 200 mil dólares de Federico “Fred” Machado, empresario ligado al narcotráfico y detenido en Río Negro.
“No debería seguir ni cinco minutos más en la Cámara de Diputados”, aseguró Blanco, al recordar lo sucedido con el exsenador entrerriano Edgardo Kueider, destituido tras ser descubierto con dólares no declarados en Paraguay.
“Se trata de defender la credibilidad del Congreso y la dignidad de las instituciones. No puede haber doble vara ni cálculos políticos”, insistió.
José Luis Espert junto a "Fred" Machado.
Los registros contables oficiales del Bank of América confirmaron una transferencia fechada el 22 de enero de 2020 que involucra directamente a José Luis Espert. A esta prueba se sumó la verificación del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien constató que el diputado viajó en al menos 35 ocasiones en aeronaves vinculadas al empresario "Fred" Machado, muy lejos de la única vez que el propio Espert había reconocido públicamente.
Frente a estas revelaciones, la oposición en Diputados reclamó una sesión especial para avanzar con el desplazamiento de Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El pedido quedó en manos de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, y de prosperar en el recinto alcanzaría con una mayoría simple para apartarlo, a diferencia de la destitución como legislador, que exige dos tercios del cuerpo.
