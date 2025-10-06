Denuncias anónimas y online: el plan laboral de la Provincia

La provincia de Buenos Aires habilitó una nueva plataforma digital que permite a los trabajadores denunciar irregularidades laborales de manera sencilla, anónima y gratuita. El sistema, impulsado por el Ministerio de Trabajo bonaerense que encabeza Walter Correa, busca “disminuir los índices de informalidad laboral” y garantizar un acceso más ágil a la justicia laboral.

“Esta iniciativa beneficia a los trabajadores que tienen dificultadas para efectuar una denuncia laboral por cuestiones de tiempo o distancia. En simples pasos pueden denunciar un incumplimiento de la normativa laboral que los esté perjudicando”, explicó Correa durante la presentación.

Hasta ahora, las denuncias debían realizarse presencialmente en la sede central del Ministerio en La Plata o en alguna de las 46 delegaciones provinciales. Con el nuevo sistema, la gestión se puede hacer completamente online, sin intermediarios y con trazabilidad de los resultados.

Cómo funciona la nueva herramienta

El nuevo formulario digital permite elegir entre realizar una denuncia personal o anónima, cargando información básica sobre la situación laboral irregular. Una vez ingresada, la Subsecretaría de Inspecciones evalúa el caso y puede disponer medidas como apercibimientos, inspecciones in situ o la aplicación de multas a los empleadores denunciados.

Según explicaron desde la cartera laboral, el sistema mejora la trazabilidad y la respuesta estatal, “facilitando el acceso a la información y asegurando que las denuncias que lo ameriten disparen de inmediato los procedimientos oficiales para resolver las irregularidades detectadas”.

Además, la herramienta permitirá consolidar estadísticas laborales fiables y georreferenciadas, lo que facilitará medir la evolución de las problemáticas y detectar patrones de incumplimiento por región o sector.

“Buscamos un compromiso conjunto en pos de disminuir la informalidad y proteger los derechos de las y los trabajadores”, remarcaron fuentes del Ministerio.

Qué se puede denunciar

El sistema contempla distintos tipos de denuncias, entre ellas:

Irregularidades laborales: trabajo no registrado, falta de pago de salarios u horas extras, y jornadas excesivas o fuera de convenio.

trabajo no registrado, falta de pago de salarios u horas extras, y jornadas excesivas o fuera de convenio. Seguridad e higiene: ausencia de elementos de protección personal, riesgo eléctrico o edilicio, falta de agua potable o baños, exposición a sustancias tóxicas o accidentes laborales recientes.

ausencia de elementos de protección personal, riesgo eléctrico o edilicio, falta de agua potable o baños, exposición a sustancias tóxicas o accidentes laborales recientes. Trabajo infantil: detección de niños o adolescentes menores de 15 años trabajando, y si asisten o no a la escuela.

detección de niños o adolescentes menores de 15 años trabajando, y si asisten o no a la escuela. Trata de personas y explotación laboral: situaciones en las que los trabajadores no pueden circular libremente, tienen documentos retenidos, sufren amenazas o fueron trasladados desde otras provincias o países bajo falsas promesas laborales.

El subsecretario de Inspección del Trabajo, Mariano Salomón, destacó que desde la campaña de difusión de la iniciativa se registró “un crecimiento exponencial de denuncias”.

“Las principales llegan por falta de registración, condiciones laborales precarias, temas de trata y trabajo infantil, además de horas extras o salarios impagos”, detalló.

Un paso hacia la modernización del control laboral

Con esta plataforma, la provincia busca modernizar su sistema de control y acercar al Estado a los trabajadores. La digitalización del proceso no solo agiliza las denuncias, sino que fortalece la fiscalización y la transparencia del Ministerio de Trabajo bonaerense.

El nuevo canal, al que ya se puede acceder ingresando a este enlace, representa un avance en la lucha contra la informalidad y la explotación laboral, dos de los principales desafíos del mercado de trabajo provincial.