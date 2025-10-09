Fernández: "Queremos saber quien mandó a matar a Cristina"

El Tribunal Oral Federal 6 condenó a 10 años de prisión a Fernando Sabag Montiel y a 8 años de prisión a Brenda Uliarte -ex novia de Sabag Montiel-. En tanto, el presunto jefe de ambos, Nicolás Gabriel Carrizo, resultó absuelto. Las condenas tuvieron lugar en el marco del juicio por el intento de magnicidio del 1 septiembre de 2022 a la ex presidenta y titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner.

Por otro lado, Sabag Montiel fue condenado a otros 4 años de privación de la libertad por tenencia de material de abuso infantil, lo que totaliza una pena unificada de 14 años. Los fundamentos del tribunal se conocerán el 9 de diciembre.

Mariel Fernández pidió investigar a los autores intelectuales

Tras la condena, la mandamás de Moreno, Mariel Fernández, comentó en sus redes: "10 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y 8 para Brenda Uliarte. La Justicia condena a los autores materiales del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner pero no quieren investigar a los autores intelectuales, entre los que están implicados Milman, Bullrich y Caputo".

"La Justicia es veloz para condenar injustamente a CFK pero cautelosa para seguir pistas del intento de magnicidio. Queremos saber quien mandó a matar a Cristina", sostuvo.

La causa

Sabag Motiel fue condenado por los delitos de "intento de homicidio agravado por mediar un arma de fuego", "portación de arma de guerra sin la debida autorización legal" y "tenencia de materia de explotación sexual infantil". Por su parte, Uliarte fue considerada "partícipe necesaria" del intento de homicidio.

Cabe recordar que la querella de la ex presidenta Cristina Fernández había reclamado condenar a Sabag Montiel y a Uliarte a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado. En tanto la fiscalía había acusado al primero, por tentativa de homicidio triplemente agravado por “violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de arma de fuego”.

El juicio comenzó en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y declararon 157 testigos. Nicolás Gabriel Carrizo, quien había sido apuntado como el presunto jefe de la banda "Los Copitos", estuvo tres años preso y fue liberado en agosto pasado luego de que ni la fiscalía ni la querella formularan una acusación en su contra en la etapa de alegatos finales. Por eso será absuelto.

"Este acuerdo nos permite resolver un problema histórico"

Por otro lado, en el plano gestión, la mandamás de Moreno se reunió con Diana Kuras, representante de URBANA SRL. Según contó en redes: "firmamos un convenio para iniciar el proceso de regularización dominial de 26 hectáreas en la localidad de La Reja y ampliar nuestra Área Natural Protegida".

"Este acuerdo nos permite resolver un problema histórico, ya que las tierras ociosas generan conflictos, impiden la inversión del sector privado y tampoco permiten el desarrollo de bienes públicos", dijo.

"Se trata de la incorporación de tierras más grande que se haya realizado en Moreno: hectáreas que se integrarán al Distrito Ecológico Roggero, nuestra política de desarrollo urbano, ambiental y turístico con la que buscamos promover el crecimiento económico de nuestro municipio", informó.