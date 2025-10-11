La economía real empieza a marcar diferencias con la narrativa oficial. Mientras el Gobierno de Javier Milei buscaba en Washington un rescate financiero para sostener el frente económico, los principales productores de alimentos ya decidieron remarcar sus precios.

Las empresas asociadas a la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) enviaron listas con aumentos de hasta 10% a supermercados y comercios de barrio, reflejando su expectativa de un tipo de cambio más caro tras el 26 de octubre.

Comercios y familias sienten la presión

Los almacenes de barrio, afectados por la caída de ventas, debieron absorber al menos la mitad de estos aumentos para no poner en riesgo su negocio, reconocen desde la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires.

Las subas más significativas se dieron en harinas (10%) y lácteos (3%), aunque la leche fluida, producto estrella para muchas familias, se mantuvo estable pese a su alto precio: “Una familia con dos chicos que compra dos litros de leche (1.500 pesos cada uno) gasta 100 mil pesos al mes, con un salario promedio de 600 mil pesos en esos sectores”, explican desde supermercados.

Otros productos como aceites y gaseosas registraron incrementos del 3% al 4%, mientras que galletitas, mermeladas, atún y fideos de Arcor subieron hasta 8%. Las harineras, como Molinos, y Unilever, que produce alimentos y artículos de limpieza, también aplicaron alzas de entre 5% y 6,5%, además de advertir sobre futuros aumentos a partir del 1 de noviembre.

Consultoras confirman la aceleración de precios

Los datos de consultoras especializadas reflejan la tendencia. Eco Go, de Marina Dal Pogetto, registró un salto de 0,9% en la primera semana de octubre en alimentos y bebidas, frente al 0,2% de la última semana de septiembre, lo que llevó a recalcular la inflación general esperada del mes a 2,6%.

Por su parte, Econviews, de Miguel Kiguel, informó subas de 0,7% en la primera semana de octubre, con incrementos de 1% en carne y 2,2% en verduras en el Gran Buenos Aires.

Analytica, en tanto, detectó aumentos entre 4% y 9% en aceite de girasol a nivel provincial, y subas de entre 1% y 3% en azúcar, con picos de 8,6% en Misiones y 4,6% en La Pampa.

Las regiones con mayor impacto fueron Río Negro (+3,30%), Neuquén (+2,96%) y Corrientes (+2,94%), mientras que los menores incrementos se registraron en Tucumán, La Rioja y Salta, todos por debajo del 1,5%.

Se dispara al 1,4% en la segunda semana

Por su parte, la consultora LCG confirmó que la inflación en alimentos y bebidas se aceleró a 1,4% en la segunda semana de octubre, luego de una baja de 0,4% en la primera.

Los productos que más aumentaron fueron verduras (+3,8%), bebidas e infusiones (+2,7%) y aceites (+2,0%), seguidos por frutas, lácteos y huevos.

En contraste, comidas listas para llevar retrocedieron 0,3%. En el último mes, los incrementos más pronunciados se dieron en frutas (+6%), azúcar, miel, dulces y cacao (+5,1%) y productos de panificación, cereales y pastas (+4,9%).