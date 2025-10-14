El video del violento ataque de un libertario a una jubilada

Video: así fue la violenta agresión de un libertario a una jubilada en Quilmes
Un militante de La Libertad Avanza atacó a una jubilada durante un acto de campaña en Quilmes. La intendenta Mayra Mendoza cruzó duro al candidato Diego Santilli.Política14 de octubre de 2025Pamela Orellana
La campaña de La Libertad Avanza (LLA) sumó un nuevo episodio de violencia política en la provincia de Buenos Aires. Un militante identificado como Juan Gil, abogado y seguidor del espacio, fue grabado mientras cruzaba la calle y golpeaba brutalmente a una mujer jubilada en Quilmes, tras insultarla al grito de: “Andá a Cuba, hija de puta”.
El hecho ocurrió este lunes en las inmediaciones de una confitería ubicada en Paz y Rivadavia, donde se encontraba el primer candidato a diputado nacional de LLA, Diego Santilli, participando de una actividad de campaña. Según testigos y fuentes judiciales, el agresor —identificado por sus iniciales J.C.G.— increpó primero a otro transeúnte con insultos políticos y luego se dirigió directamente hacia la mujer, a quien propinó una fuerte cachetada.
El repudio de Mayra Mendoza
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue quien difundió el video en sus redes sociales y denunció públicamente la agresión. En un extenso descargo, la jefa comunal apuntó directamente contra Santilli y los referentes libertarios por “amparar la violencia y el odio”.
“De pegarle a una jubilada no se vuelve. El intento de primer candidato, hoy libertario, se sentó a tomar cafés en un bar céntrico, rodeado de violentos y cobardes como Javier Milei, José Luis Espert y toda esa lacra de regalados del PRO a LLA”, publicó Mendoza.
Según detalló, la víctima —a quien identificó como Mabel— “se manifestaba pacíficamente sobre la vereda de enfrente” cuando fue atacada. “En el video puede verse la trompada que sufrió. Ella está siendo atendida en el dispensario municipal”, agregó la jefa comunal.
“Tienen que dar resultados positivos para la gente”
Mendoza también aprovechó el mensaje para cuestionar duramente la falta de respuesta del espacio libertario y sus vínculos políticos.
“¿Hasta dónde piensan llegar con este odio y enfrentando a nuestra comunidad? Ustedes tienen responsabilidad de gobierno. Tienen que dar resultados positivos para la gente. Tienen que responder sobre sus vínculos narcos y con estafadores como Cositorto, que aseguró haberte financiado una campaña. Santilli, ¿qué tenés para decir de eso?”, escribió la dirigente quilmeña.
En el cierre de su publicación, Mayra Mendoza lanzó una advertencia electoral: “El 26 de octubre van a hablar las urnas”. Y remató: “Son una manga de miserables y cipayos. Se creen machos atacando a las mujeres, pero son muy poco hombres ante Estados Unidos: se arrodillan ante Trump y entregan todo”.
El video del ataque, que circula en redes sociales y fue incorporado a la causa judicial, volvió a exponer el clima de tensión y los niveles de agresividad en los actos públicos de La Libertad Avanza, en medio de una campaña marcada por los cruces y los cuestionamientos al oficialismo nacional.
