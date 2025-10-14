Mariel Fernández: "En frente tenemos un enemigo muy grande"
La jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, mantuvo un encuentro con candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria.Municipales14 de octubre de 2025Soledad Castellano
"De cara a las próximas elecciones del 26 de octubre, junto a compañeras y compañeros compartimos un encuentro en Moreno con los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria, Hugo Yasky, Hugo Moyano, Oscar De Isasi y el ministro de trabajo de la provincia, Walter Correa", contó Mariel Fernández, mandamás de Moreno, desde sus redes.
"En frente tenemos un enemigo muy grande, por eso tenemos que volver a construir mayorías en el pueblo argentino y hacer el esfuerzo de encontrarnos en el camino", sostuvo.
"Por el amor que le tenemos a nuestro pueblo y a nuestra historia, demos la pelea y organicemosnos en cada barrio", pidió la mandamás.
Y cerró "Las y los trabajadores tenemos que discutir la política y volver a ser el país glorioso que supo construir la compañera Eva Perón, el Gral. Perón, Néstor y Cristina. Este 26 de octubre vamos con la fuerza de las y los trabajadores!".
Salazar firmó el convenio para la concreción del Polo Gastronómico en la ex Terminal
El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, encabezó la firma del convenio de adjudicación de la licitación pública para la concesión del edificio de la ex Terminal de Ómnibus, donde se desarrollará el nuevo Polo Gastronómico y de Coworking “Espacio Delta”.
Suipacha refuerza su sistema de salud y avanza con obras viales y acompañamiento a las familias
Con el apoyo de la Provincia, el Municipio de Suipacha continúa fortaleciendo la salud pública, la infraestructura vial y las herramientas legales para resguardar el patrimonio de las familias locales.
Necochea activa: reacondicionamiento en Quequén, aniversario del Teatro y récord turístico
Con trabajos de limpieza y recuperación en Quequén, una gala cultural abierta al público y niveles de ocupación que rozaron el 100%, la gestión de Arturo Rojas consolida su presencia en todos los frentes del distrito.
Exaltación de la Cruz: licitaron la ampliación de la planta de tratamiento
Las obras permitirán extender el sistema de desagües cloacales para Los Cardales.
San Isidro avanza con obras y cambios en el transporte
El Municipio ejecuta la repavimentación de una de las arterias más transitadas de Boulogne y reorganiza los recorridos de la línea 707 para mejorar su frecuencia.
Encuesta: ¿Quién encabeza la intención de voto en Rosario?
Caren Tepp lidera la encuesta en Rosario con amplia ventaja sobre Pellegrini y Scaglia. La candidata de Fuerza Patria consolida su imagen. Todos los números.
Otra encuesta sacude la apuesta de Casa Rosada para octubre
El pase de José Luis Espert a Diego Santilli no cambió nada: LLA sigue abajo. Taiana saca más de 10 puntos en Buenos Aires, según Zuban Córdoba.