Mariel Fernández: "En frente tenemos un enemigo muy grande"

La jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, mantuvo un encuentro con candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria.

"De cara a las próximas elecciones del 26 de octubre, junto a compañeras y compañeros compartimos un encuentro en Moreno con los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria, Hugo Yasky, Hugo Moyano, Oscar De Isasi y el ministro de trabajo de la provincia, Walter Correa", contó Mariel Fernández, mandamás de Moreno, desde sus redes.

"En frente tenemos un enemigo muy grande, por eso tenemos que volver a construir mayorías en el pueblo argentino y hacer el esfuerzo de encontrarnos en el camino", sostuvo. 

"Por el amor que le tenemos a nuestro pueblo y a nuestra historia, demos la pelea y organicemosnos en cada barrio", pidió la mandamás.

Y cerró "Las y los trabajadores tenemos que discutir la política y volver a ser el país glorioso que supo construir la compañera Eva Perón, el Gral. Perón, Néstor y Cristina. Este 26 de octubre vamos con la fuerza de las y los trabajadores!".

