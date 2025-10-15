El economista Carlos Melconian lanzó una dura advertencia sobre el futuro de la economía argentina y cuestionó el respaldo financiero de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei, al que calificó de “incierto” y “cuasi colonial”.

En declaraciones radiales, el extitular del Banco Nación analizó el encuentro entre Milei y Donald Trump en Washington, donde se anunció un swap de US$ 20.000 millones con el Tesoro norteamericano, y aseguró que el acuerdo “carece de información clara” y “no cumplió el objetivo” de generar certidumbre.

“Yo nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo. Si alguien esperaba algo de ayer, terminó siendo confuso. El mensaje de ayer no cumplió el objetivo, es como que se frustró”, sostuvo.

Melconian apuntó así a las idas y vueltas del Gobierno para aclarar los dichos de Trump, que habían dejado entrever que el apoyo de Washington dependería del resultado de las legislativas del 26 de octubre.

“Una primera etapa marcada por la incertidumbre”

El economista definió el actual momento del país como la primera etapa del Gobierno, que se extenderá hasta la noche del 26 de octubre, cuando se conozcan los resultados electorales.

Según explicó, el ciclo comenzó con las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien prometió “hacer lo que sea necesario” para asistir a la Argentina, y continuó con el anuncio del swap en Washington. “Como no es seria la información y no hay aclaración pertinente, estamos viendo una compra de dólares muy importante. Ese es el resultado microeconómico”, advirtió.

Melconian agregó que el Tesoro norteamericano “siempre cobra”, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, que mantiene un esquema de revisión constante con el país.

Tres etapas y un escenario político incierto

En su análisis, el economista trazó tres etapas para el proceso económico y político argentino.

La primera, marcada por la incertidumbre electoral, se completará el 26 de octubre.

La segunda, según dijo, irá hasta el 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio legislativo.

“¿Quién es el Dios que puede interpretar los resultados de una elección de término medio? Vamos a un escenario raro. El Gobierno va a decir ‘gané yo porque tengo más legisladores que antes’. ¿Quién se hace cargo de llamar a Trump para decirle ‘ganamos’?”, ironizó.

Finalmente, planteó que la tercera etapa comenzará en 2026, el tercer año del gobierno de Milei, y anticipó que “la macroeconomía ya habrá mostrado sus límites”.

“Yo siempre dije que se corrió el velo el 7 de septiembre con la elección en la provincia de Buenos Aires. Fue un gatillo y una excusa, porque la macro ya había fracasado ahí. El riesgo kuka estuvo siempre”, expresó, en referencia al retorno del kirchnerismo.

“Viene un cambio macroeconómico del programa”

Melconian anticipó que tras las elecciones legislativas se producirá un cambio profundo en el programa económico. “Viene un cambio macroeconómico del programa. El régimen cambiario actual no puede sostenerse. El país deberá optar o por libertad o por restricciones”, señaló.

El economista recordó que la campaña electoral se ganó con la promesa de dolarización, pero que esa propuesta terminó en un esquema de competencia de monedas.

“La elección se ganó con dolarización cuando nosotros proponíamos bimonetariedad. Y un día, frustrada la dolarización porque no hay fideos ni tuco, aparecieron con una competencia de monedas. Ahí es cuando yo pido seriedad”, dijo con tono crítico.

“Hay que arreglar la tasa y mantener el superávit”

En el tramo final de su análisis, Melconian subrayó que el país necesita una política monetaria más estable y que el superávit fiscal debe mantenerse como pilar central.

“En algún momento tiene que haber una política monetaria que pierda la volatilidad. La bandera del superávit fiscal, sepa todo el arco político de Argentina, es involteable. Es una condición necesaria, pero no suficiente”, concluyó.

Con un mensaje directo y crítico, el economista cerró su diagnóstico señalando que la Argentina atraviesa una etapa de definiciones que podrían redefinir por completo el rumbo del programa económico de Milei.