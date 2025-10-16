Argentina Sub 20 va por la gloria: enfrentará a Marruecos en la final del Mundial

El conjunto argentino se clasificó a la final tras superar a Colombia y buscará su séptimo trofeo Sub 20 frente a Marruecos, que eliminó a Francia.

16 de octubre de 2025
Argentina irá por un nuevo campeonato del mundo sub 20.
La selección argentina Sub 20 volvió a instalarse en una final del mundo después de 18 años. El equipo juvenil nacional derrotó a Colombia en semifinales y definirá el título del certamen que se disputa en Chile frente a Marruecos, que venció por penales a Francia en la otra llave.

El partido decisivo se jugará este domingo 19 de octubre, a las 20, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, mientras que el encuentro por el tercer puesto entre Colombia y Francia se llevará a cabo un día antes, el sábado 18, a partir de las 16 en el mismo escenario.

La historia de Argentina en finales Sub 20

La Albiceleste cuenta con una rica trayectoria en esta categoría: ganó seis de las siete finales que disputó. Su única derrota fue en el Mundialito de México 1983, cuando cayó 1-0 ante Brasil en el Estadio Azteca con gol de Geovani.
Aquel equipo, dirigido por Carlos Pachamé, formó con Luis Islas; Fabián Basualdo, Jorge Borelli, Jorge Theiler, Oscar Olivera; Julio César Gaona, Mario Vanemerak, Roberto Zárate; Claudio “Turco” García, Jorge Gabrich y Gustavo Dezotti.

La primera consagración fue en Japón 1979, con Diego Armando Maradona como figura, tras vencer a la Unión Soviética. La segunda llegó en Qatar 1995 y la tercera en Malasia 1997, ambas bajo la dirección técnica de José Pekerman, con victorias ante Brasil y Uruguay, respectivamente.

En Argentina 2001, nuevamente con Pekerman al mando, la Selección festejó el título en casa con una inolvidable actuación de Javier Saviola, máximo goleador histórico del certamen con 11 tantos.
Más tarde, en Holanda 2005, un joven Lionel Messi lideró el equipo que derrotó 2-1 a Nigeria con dos goles suyos, y en Canadá 2007 fue el turno de Sergio “Kun” Agüero, quien comandó otra consagración albiceleste.

Ahora, 18 años después, Argentina vuelve a tener la posibilidad de levantar el trofeo mundial.

Un rival inédito: Marruecos

Será la primera vez que Argentina y Marruecos se enfrenten en un Mundial Sub 20. El conjunto africano, que sorprendió al eliminar a Francia, acumula pocas participaciones en esta categoría.

Jugó solo tres ediciones: en Túnez 1977 (eliminado en primera ronda), Malasia 1997 (quedó afuera en octavos ante Irlanda) y Holanda 2005, donde logró su mejor actuación al alcanzar el cuarto puesto tras perder con Nigeria en semifinales y con Brasil en el partido por el tercer lugar.

La supremacía argentina en el historial

Argentina es el máximo ganador histórico del Mundial Sub 20, con seis títulos, seguida por Brasil (5). Más atrás aparecen Portugal y Serbia (2), y luego Uruguay, Ghana, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Ucrania (1).

Todos los campeones del Mundial Sub 20:

1977: Unión Soviética
1979: Argentina
1981: República Federal de Alemania
1983: Brasil
1985: Brasil
1987: Yugoslavia
1989: Portugal
1991: Portugal
1993: Brasil
1995: Argentina
1997: Argentina
1999: España
2001: Argentina
2003: Brasil
2005: Argentina
2007: Argentina
2009: Ghana
2011: Brasil
2013: Francia
2015: Serbia
2017: Inglaterra
2019: Ucrania
2023: Uruguay

