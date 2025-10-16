La selección argentina Sub 20 volvió a instalarse en una final del mundo después de 18 años. El equipo juvenil nacional derrotó a Colombia en semifinales y definirá el título del certamen que se disputa en Chile frente a Marruecos, que venció por penales a Francia en la otra llave.

El partido decisivo se jugará este domingo 19 de octubre, a las 20, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, mientras que el encuentro por el tercer puesto entre Colombia y Francia se llevará a cabo un día antes, el sábado 18, a partir de las 16 en el mismo escenario.

La historia de Argentina en finales Sub 20

La Albiceleste cuenta con una rica trayectoria en esta categoría: ganó seis de las siete finales que disputó. Su única derrota fue en el Mundialito de México 1983, cuando cayó 1-0 ante Brasil en el Estadio Azteca con gol de Geovani.

Aquel equipo, dirigido por Carlos Pachamé, formó con Luis Islas; Fabián Basualdo, Jorge Borelli, Jorge Theiler, Oscar Olivera; Julio César Gaona, Mario Vanemerak, Roberto Zárate; Claudio “Turco” García, Jorge Gabrich y Gustavo Dezotti.

La primera consagración fue en Japón 1979, con Diego Armando Maradona como figura, tras vencer a la Unión Soviética. La segunda llegó en Qatar 1995 y la tercera en Malasia 1997, ambas bajo la dirección técnica de José Pekerman, con victorias ante Brasil y Uruguay, respectivamente.

En Argentina 2001, nuevamente con Pekerman al mando, la Selección festejó el título en casa con una inolvidable actuación de Javier Saviola, máximo goleador histórico del certamen con 11 tantos.

Más tarde, en Holanda 2005, un joven Lionel Messi lideró el equipo que derrotó 2-1 a Nigeria con dos goles suyos, y en Canadá 2007 fue el turno de Sergio “Kun” Agüero, quien comandó otra consagración albiceleste.

Ahora, 18 años después, Argentina vuelve a tener la posibilidad de levantar el trofeo mundial.

Un rival inédito: Marruecos

Será la primera vez que Argentina y Marruecos se enfrenten en un Mundial Sub 20. El conjunto africano, que sorprendió al eliminar a Francia, acumula pocas participaciones en esta categoría.

Jugó solo tres ediciones: en Túnez 1977 (eliminado en primera ronda), Malasia 1997 (quedó afuera en octavos ante Irlanda) y Holanda 2005, donde logró su mejor actuación al alcanzar el cuarto puesto tras perder con Nigeria en semifinales y con Brasil en el partido por el tercer lugar.

La supremacía argentina en el historial

Argentina es el máximo ganador histórico del Mundial Sub 20, con seis títulos, seguida por Brasil (5). Más atrás aparecen Portugal y Serbia (2), y luego Uruguay, Ghana, España, Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia y Ucrania (1).

Todos los campeones del Mundial Sub 20:

1977: Unión Soviética

1979: Argentina

1981: República Federal de Alemania

1983: Brasil

1985: Brasil

1987: Yugoslavia

1989: Portugal

1991: Portugal

1993: Brasil

1995: Argentina

1997: Argentina

1999: España

2001: Argentina

2003: Brasil

2005: Argentina

2007: Argentina

2009: Ghana

2011: Brasil

2013: Francia

2015: Serbia

2017: Inglaterra

2019: Ucrania

2023: Uruguay