Después de una intensa ronda internacional con 173 partidos disputados, entre eliminatorias para el Mundial 2026 y amistosos en los cinco continentes, la FIFA publicó su ranking de octubre de 2025, con buenas noticias para la Selección argentina: la Albiceleste volvió a escalar posiciones.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni subió al segundo lugar de la clasificación tras superar a Francia, que cayó al tercer puesto luego de empatar 2-2 con Islandia por las Eliminatorias europeas.

Argentina aprovechó el impulso de su última presentación, donde goleó a Puerto Rico, y volvió a meterse en la pelea por el liderazgo mundial que había perdido en septiembre, luego de mantenerse 29 meses consecutivos en lo más alto del ranking.





España sigue primera, pero siente la presión de la Albiceleste

La Selección de España logró conservar el primer lugar gracias a dos triunfos en la ventana FIFA, lo que le permitió mantenerse en lo más alto. Sin embargo, el combinado de Luis de la Fuente empieza a sentir de cerca la amenaza argentina, que achicó la diferencia en puntos y busca recuperar el trono que mantuvo desde abril de 2023.

Scaloni, por su parte, destacó la madurez del equipo y la continuidad del proyecto: “Este grupo mantiene la misma ambición de siempre. La idea es seguir creciendo sin mirar el pasado”.







Entre las principales novedades, Alemania subió dos puestos y regresó al top 10 mundial, ubicándose en la décima posición tras vencer por la mínima a Irlanda del Norte.

En cambio, Brasil perdió terreno luego de empatar ante Japón en un amistoso y fue superada por Países Bajos, que ahora figura sexta. Croacia, por su parte, salió del top 10 y quedó undécima, tras ceder puntos clave en su lucha por clasificar al próximo Mundial, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.



Los mayores avances y caídas fuera del top 50

La FIFA destacó que los mayores progresos se dieron fuera del top 50: Níger, Lesoto e Islas Feroe escalaron nueve posiciones cada uno. Además, Kosovo alcanzó su mejor ubicación histórica (84°), mientras que Grecia y Suecia sufrieron fuertes caídas de ocho lugares.



Así quedó el top 10 del ranking FIFA – octubre 2025

1- España

2- Argentina

3- Francia

4- Inglaterra

5- Portugal

6- Países Bajos

7- Brasil

8- Bélgica

9- Italia

10- Alemania