Fin del ciclo Fabbiani: la caída que Newell’s no pudo evitar

Cristian Fabbiani fue despedido como técnico de Newell’s luego de la derrota por 3-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal, en un cierre que mezcla frustración, desgaste y falta de respuestas. La decisión la comunicó el presidente Ignacio Astore, pese a que el contrato del entrenador se extendía hasta diciembre de 2026.

“No me voy a ir porque, cuando llegué, sabía dónde me metía. Hay que poner la cara en estas tres fechas. Hay que poner los huevos y el corazón y tratar de mejorar los errores individuales”, había dicho Fabbiani apenas horas antes, en conferencia de prensa. Pero su ciclo ya estaba terminado.

El Ogro había asumido en el primer semestre del año, tras el mal arranque de Mariano Soso, y logró recuperar la competitividad: peleó hasta la última fecha del Apertura para meterse entre los ocho mejores y llegó a cuartos de final de la Copa Argentina, donde cayó 3-1 con Belgrano de Córdoba. Ese partido, coinciden en el Parque, fue el principio del final.

Resultados que condenaron al Ogro

En el Torneo Clausura, la Lepra se desmoronó. Es el cuarto peor equipo del campeonato, solo por encima de Independiente, Aldosivi y Godoy Cruz, y tiene la defensa más vulnerada: 21 goles en contra. La goleada 5-0 ante Boca en la Bombonera fue el golpe más duro y anticipó lo inevitable.

Argentinos Juniors le ganó 3-1 a Newell's con el debut del Chiquito Romero.

Con tres fechas por jugar (Unión, Huracán y Racing), Newell’s quedó envuelto en la pelea por la permanencia en la Tabla Anual. No peligra por promedios, pero sí por puntos: suma apenas un punto más que Gimnasia y dos que Banfield, y cualquier tropiezo puede ser fatal.

El problema excede lo deportivo. El club del Parque Independencia atraviesa una crisis institucional: hay deudas con el plantel y los empleados, y una comisión directiva cuestionada que se irá a fin de año. Las elecciones están previstas para el 14 de diciembre.

Un final anunciado y un futuro incierto

La dirigencia debe definir al reemplazante. El principal apuntado es Lucas Bernardi, actual DT de la Reserva, aunque una cláusula en su contrato le impediría asumir en Primera. Como el próximo fin de semana no habrá fecha por las elecciones legislativas, el nuevo técnico tendrá dos semanas para trabajar antes de recibir a Unión de Santa Fe.

La salida de Fabbiani se suma a una larga lista de cambios de entrenadores en el Clausura: Aldosivi, Godoy Cruz, Independiente, Sarmiento y Gimnasia también movieron el banco.

En el Tiburón, Mariano Charlier dejó su cargo y fue reemplazado por Guillermo Farré; en el Tomba, Walter Ribonetto asumió en lugar de Esteban Solari; en el Rojo, Gustavo Quinteros tomó las riendas tras la salida de Julio Vaccari y el interinato de Carlos Matheu junto a Eduardo Tuzzio; en Sarmiento de Junín, Facundo Sava sustituyó a Javier Sanguinetti; y en Gimnasia La Plata, Alejandro Orfila fue despedido y su lugar lo ocupa Fernando Zaniratto. Además, Claudio Úbeda quedó al frente de Boca Juniors tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

El Ogro se va con una sensación amarga: levantó un equipo golpeado, lo llevó a competir, pero los números lo hundieron. Su frase de despedida quedó flotando en el aire: “Sabía dónde me metía”.