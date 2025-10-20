Milei decide bajarse del cierre bonaerense de campaña

Milei se bajó del cierre bonaerense y dejó la campaña en manos de Santilli

Milei se bajó del cierre bonaerense y dejó la campaña en manos de Santilli

A menos de una semana de las legislativas, Javier Milei decidió cancelar su participación en el cierre bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) y no volverá a pisar territorio provincial antes de los comicios.

El Presidente suspendió el acto previsto en Ezeiza para este miércoles y se despidió anticipadamente de la pelea electoral más determinante del país, en una provincia donde Axel Kicillof le sacó 14 puntos de ventaja en las elecciones desdobladas del 7 de septiembre.

Una campaña errática y con incidentes

La participación de Milei en la campaña bonaerense fue marcada por la improvisación, los escándalos y la tensión interna. La renuncia de José Luis Espert, acorralado por el financiamiento del empresario Fred Machado —con pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico—, terminó de desestabilizar al espacio libertario.

A eso se sumaron los escraches y protestas en distintas paradas del Presidente, que incluso debió suspender caminatas en Lomas de Zamora, Moreno, Junín y Mar del Plata. En su última aparición, el viernes pasado, se registraron enfrentamientos entre militantes libertarios y manifestantes opositores, y una militante de LLA fue filmada persiguiendo con un cuchillo de guerra a fotógrafos que cubrían los incidentes.

Santilli toma el control de la campaña

Con Milei fuera de escena, Diego Santilli asumirá el tramo final de la campaña bonaerense, que incluirá actividades en Ezeiza, Almirante Brown y el interior provincial.

El candidato del PRO busca atraer al electorado desencantado de Juntos por el Cambio y achicar la diferencia con el peronismo, que según los sondeos se mantiene en torno a los 8 puntos de ventaja.

Desde la mesa bonaerense de LLA confirmaron que Santilli tendrá “vía libre total” para diseñar la estrategia final junto a Karen Reichardt, mientras Karina Milei también se mantendrá alejada de la provincia.

“El Presidente decidió priorizar la estabilidad económica y evitar nuevos episodios de tensión en Buenos Aires”, explicó una fuente cercana al Gobierno.

Las encuestas y el repliegue estratégico

Durante el fin de semana, Milei analizó en Olivos los últimos números que encargó la Casa Rosada en territorio bonaerense. Si bien las mediciones muestran una mejoría respecto del derrumbe posterior a la renuncia de Espert, el Presidente concluyó que no alcanzará para revertir la derrota.

Los sondeos reflejan una reducción de la brecha entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, que pasó de 18 a 8 puntos, lo que en el entorno libertario ya consideran una “derrota digna”.

En ese marco, los estrategas de campaña resolvieron cancelar el acto de Ezeiza, pensado bajo el lema “es La Libertad Avanza o Ezeiza”, para evitar posibles incidentes y no exponer más al mandatario.

Un cierre nacional en dos actos: Córdoba y Rosario

En medio de un clima de inestabilidad cambiaria y tensiones dentro del Gabinete, Milei encabezará solo dos actos más fuera de la provincia de Buenos Aires antes de la veda electoral.

El primero será este martes en Córdoba, donde el peronismo de Juan Schiaretti lidera las encuestas y el gobernador Martín Llaryora ya advirtió en el Coloquio de IDEA que “el modelo económico fracasó”.

El cierre nacional será el jueves en Rosario, bastión electoral clave donde La Libertad Avanza pelea el tercer puesto frente al peronismo y la lista de Gisela Scaglia, apoyada por el gobernador Maximiliano Pullaro de Provincias Unidas.

Crisis en el Gabinete y tensiones con Washington

La decisión de Milei de bajar el perfil de campaña se da en un contexto de fuerte tensión política y económica, con versiones de renuncias anticipadas en el Gabinete, entre ellas la del canciller Gerardo Werthein, tras el fallido encuentro diplomático con Donald Trump en Washington.

Mientras tanto, la inestabilidad cambiaria y las presiones del mercado se profundizan, y en el entorno libertario reconocen que “el Presidente necesitaba evitar errores no forzados antes del domingo”.