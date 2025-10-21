La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, destacó la importancia de sumar bancas en el Congreso para garantizar la continuidad de las reformas que impulsa el Gobierno nacional. En torno a esto, subrayó que el país atraviesa un momento determinante y advirtió: “Tuvimos una primera oportunidad con Macri y tenemos una segunda oportunidad con Milei, pero no vamos a tener una tercera oportunidad”.

Bullrich remarcó que la gestión de Javier Milei logró estabilizar la economía tras un período de “inflación galopante” y “déficit brutal”, lo que —según ella— permitió reducir la pobreza y abrir oportunidades para la inversión y la productividad. Sin embargo, señaló que la dinámica política en el Congreso se tornó conflictiva desde marzo y abril, lo que “amesetó la realidad económica del país”.

Según explicó, la falta de respaldo legislativo frenó la expansión económica, que había alcanzado un crecimiento interanual del 6 %. En ese contexto, afirmó que el objetivo de la elección es consolidar mayorías para retomar el crecimiento y evitar que el proyecto “quede a mitad del río”.

Al ser consultada por sus expectativas electorales, Bullrich evitó hacer pronósticos, pero expresó: “Espero tener un resultado positivo, espero que la gente me acompañe”.

“El Congreso ya no es una escribanía”

La ministra también comparó el funcionamiento actual del Congreso con el que existía durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, cuando, según sostuvo, las leyes “se aprobaban sin modificaciones”.

Recordó casos como el memorándum con Irán y la estatización de YPF, y aseguró que las mayorías automáticas de aquel entonces permitían al oficialismo avanzar sin contrapesos. En contraste, señaló que el actual Gobierno no cuenta con mayoría propia y que, incluso, ha estado más cerca de que sus vetos sean revertidos que de aprobar leyes favorables.

Bullrich destacó que todas las reformas clave —como la baja de impuestos, la reforma del Código Penal o el pacto fiscal— dependen del debate legislativo.

“¿Queremos bajar impuestos? Hay que ir al Congreso. ¿Queremos un Código Penal nuevo? Hay que ir al Congreso”, enumeró la funcionaria.

También cuestionó la reciente declaración de inconstitucionalidad de la reforma laboral incluida en el decreto 70, y pidió revisar los fundamentos judiciales detrás de esa decisión.

Elecciones y sistema institucional

Bullrich se refirió al sistema electoral argentino, que prevé votaciones cada dos años, y admitió que genera “ruido político” que puede afectar la economía, aunque también lo consideró un límite institucional a los gobiernos.

Explicó que una eventual modificación requeriría una reforma constitucional, algo que “no está en la agenda”. Además, sostuvo que el sistema D’Hondt garantiza la representación de múltiples partidos y que la renovación parcial del Senado cada dos años ralentiza los cambios, pero otorga estabilidad institucional.

“Doctrina de firmeza y justicia”

En relación con su gestión, Bullrich aseguró que tanto durante el gobierno de Mauricio Macri como en la administración actual se consolidó una política de “firmeza y justicia” destinada a proteger a la sociedad y a las víctimas, y a combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Destacó la implementación de un sistema de alto riesgo en el régimen federal de cárceles y la presencia de fuerzas federales en zonas críticas como Rosario.

“Esta doctrina de firmeza, de justicia, es la que predomina en el país y es la que va a seguir”, afirmó la ministra, aunque aclaró que la decisión sobre su continuidad dependerá del presidente.

Candidaturas y antecedentes

Por último, Bullrich habló sobre la selección de candidatos y la presentación de antecedentes penales, explicando que se exige un certificado de reincidencia. No obstante, reconoció que en partidos nuevos pueden darse situaciones imprevistas y citó el caso de Cristina Kirchner, quien pudo ser candidata hasta agotar las instancias judiciales.

“¿Quieren que lo revisemos? Lo podemos revisar, pero hasta ahora este es el sistema”, concluyó la ministra.