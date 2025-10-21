Salto refuerza su flota municipal con nuevos vehículos
Con nuevas unidades para Infraestructura y Arroyo Dulce, la Municipalidad de Salto mejora su flota operativa. Al mismo tiempo, se ultiman detalles para el evento “Vinos que ArraiGahan”, que reunirá a más de quince bodegas del país.Municipales21 de octubre de 2025Andrés Montero
La Municipalidad de Salto continúa con su política de fortalecimiento operativo y renovación de equipamiento para brindar respuestas más ágiles y eficientes a los vecinos. En ese marco, se concretó la incorporación de dos nuevas camionetas Fiat Strada 0km, destinadas a distintas áreas del Municipio.
Una de las unidades será asignada a la Secretaría de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, donde se utilizará para tareas de supervisión y logística de obras en la ciudad. La otra fue destinada a la Delegación de Arroyo Dulce, lo que permitirá optimizar los servicios en esa localidad.
Como parte de esta reorganización, la Delegación de Arroyo Dulce entregará su camioneta Ford Ranger modelo 2014, en excelente estado de conservación, a la Dirección de Servicios Sanitarios, reforzando así el trabajo de esa dependencia.
La adquisición de las dos unidades se concretó mediante un contrato de leasing a 36 meses, con una inversión total de $57.000.000. Esta operación forma parte de un plan de inversión general de $175.000.000, que ya incluyó la compra de un camión Foton, un hidroelevador y dos tractores cortacésped.
Las camionetas Fiat Strada cuentan con un motor 1.3 Firefly de 99 CV, una capacidad de carga de hasta 650 kg y elementos de seguridad como control de tracción y estabilidad (TC+), asistente de arranque en pendiente y airbags frontales y laterales. Durante la jornada, los vehículos permanecen exhibidos frente al Palacio Municipal.
“Cada inversión en equipamiento es una inversión directa en la mejora de los servicios que brindamos a los vecinos de Salto y de nuestras localidades”, destacaron desde el Municipio.
Llega “Vinos que ArraiGahan”, el primer festival de vinos en Gahan
Salto también se prepara para disfrutar de una propuesta inédita en el distrito. Este sábado 25 de octubre, justo antes de las elecciones y respetando la veda electoral, se realizará la primera edición del festival “Vinos que ArraiGahan”, declarado de Interés Municipal.
El encuentro tendrá lugar desde las 18:00 horas en el kilómetro 111 de la Ruta 31, en Gahan. Será una experiencia para todos los sentidos: al ingresar, los visitantes recibirán una copa para recorrer los distintos stands y degustar etiquetas de más de quince bodegas provenientes de todo el país.
Entre las marcas participantes se destacan Septima, Andeluna, Ernesto Catena Vineyards, Zuccardi, La Azul, Budeguer, Aristides, Mosquita Muerta Wines, Milsuelos, La Riojana, 777 Fernet, Vermut Primmo, entre otras.
Además de los vinos, habrá propuestas gastronómicas variadas y un DJ en vivo que musicalizará la tarde. La organización también pensó en el cuidado de los asistentes: habrá puestos de hidratación y se promoverá la figura del conductor designado entre los grupos de amigos.
Con esta iniciativa, Gahan se prepara para recibir visitantes y consolidarse como un nuevo punto de encuentro cultural y turístico dentro del partido de Salto.
