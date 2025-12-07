El caso por la muerte de Diego Armando Maradona vuelve a cero. Tras la anulación del juicio que llevaba adelante la ex jueza Julieta Makintach —destituida por usar instalaciones del tribunal para filmar un documental—, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro confirmó que el nuevo debate oral y público comenzará el 17 de marzo de 2026. La fecha quedó firme esta semana, luego de una audiencia clave en la que participaron todas las partes: la familia del astro, los fiscales y las defensas de los imputados.

Un nuevo cronograma y más de 120 testigos

Durante la audiencia, se acordó un esquema de 120 testigos: 90 serán presentados por la querella y la fiscalía, mientras que las defensas sumarán otros 30. El abogado de Leopoldo Luque, Francisco Oneto, y el defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk, intentaron anular el proceso por la imputación de homicidio simple con dolo eventual. Pero los jueces Pablo Rolón, Alberto Ortolani y Alberto Gaig rechazaron el planteo.

Además de Luque y Cosachov, siguen imputados el enfermero Ricardo Almirón, el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna, Mariano Perroni y la médica de Swiss Medical Nancy Edith Forlini.

El primer juicio, iniciado el 11 de marzo en el Tribunal N.º 2 de San Isidro, se cayó tras revelarse que Makintach filmaba el documental Justicia Divina en pleno proceso. Esa maniobra detonó su jury político y posterior destitución, que también le prohibió ejercer cualquier cargo judicial de por vida.

La reacción de Dalma y Gianinna: alivio, enojo y promesa de justicia

La confirmación de la nueva fecha generó un impacto inmediato en la familia. Dalma Maradona celebró en redes:

“Tenemos fecha de juicio. ¡Tenés fecha de juicio! Seguiremos poniéndole el cuerpo para que tengas la justicia que te merecés”, escribió.

Gianinna también expresó el alivio tras meses de incertidumbre: “Después de tantos meses y un sufrimiento absoluto tenemos fecha. Lo vamos a lograr, vas a tener la justicia que te merecés. ¡Estamos más cerca, Babu!”.

Ambas estuvieron presentes en el tribunal cuando se anunció la reanudación del proceso. La menor volvió a recordar lo que vivió semanas atrás al declarar en el jury contra Makintach. “Parece una película de suspenso, pero es de terror”, relató, al describir la sala “llena de gente desconocida” mientras debía testificar sobre la conducta de la ex jueza.

También agradeció el sostén de quienes la acompañaron en un día que calificó como “difícil, lleno de bronca, tristeza e impotencia”. Y dejó un mensaje contundente: “Quiero volver a creer en la justicia argentina. Vas a tener la justicia que te merecés, papá. Te lo prometo”.

Cruces por el juicio por jurados a Dahiana Madrid

El frente judicial también avanza por otro carril. Rodolfo Baqué, abogado de la enfermera Dahiana Madrid —acusada por su rol en las últimas horas de Maradona—, cruzó en duros términos a Fernando Burlando y a Diego Maradona Junior.

Los acusó de tener “doble moral, doble vara y doble pensamiento jurídico” por oponerse al inicio del juicio por jurados para su defendida, que sería en febrero. Baqué sostiene que Madrid fue presionada en su declaración y denunció “violencia de género institucional”.

“No me extraña que Burlando se oponga a un juicio por jurados”, dijo Baqué. También cuestionó a la jueza María Coelho: “Espero que la doctora Coelho esté más preocupada por llevar adelante el juicio que por la vestimenta”.