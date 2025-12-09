El movimiento del dólar durante los primeros dos años del Gobierno de Javier Milei dejó un resultado contundente: el tipo de cambio oficial avanzó más que la inflación acumulada en el mismo período. Según los datos informados, el dólar mayorista aumentó 293% desde diciembre de 2023, mientras que el IPC del INDEC se ubicó unos 27 puntos por debajo de esa variación. Con este desfasaje, volvió a instalarse el debate sobre si quedó atrás el uso del tipo de cambio como “ancla” de precios.

El diagnóstico oficial y del mercado coincide en que hubo un fuerte “sinceramiento” cambiario que empujó al dólar a niveles más cercanos al equilibrio, después de partir de un valor muy por debajo de su referencia teórica. El nuevo escenario aparece reflejado en los dos años consecutivos de superávit comercial.

Cómo evolucionó el dólar mayorista y qué pasó con la inflación

El salto del dólar oficial fue uno de los elementos determinantes del esquema económico. Desde los $364,41 de la Comunicación A3500 del 7 de diciembre de 2023, el mayorista llegó a $1.435. En la misma ventana temporal, el “contado con liquidación”, libre del “cepo”, avanzó 47,7%, pasando de $1.019,15 a $1.505.

Al contraste cambiario se suma lo ocurrido con la inflación y la Base Monetaria. El IPC acumulado fue de aproximadamente 266%, mientras que la emisión creció 293,1%, pasando de $10,1 billones a $39,7 billones al 2 de diciembre de 2025. Con estos números, la inflación aún tendría un margen de suba de unos 27 puntos para alinearse con el ritmo del dólar y la expansión de pesos. Esta diferencia, según analistas, ayuda a explicar por qué el IPC mensual viene encontrando un piso difícil de perforar hacia niveles debajo del 2%.

El rol del tipo de cambio como “ancla” y el nuevo eje: el salario

A lo largo de este período, el tipo de cambio tuvo distintas funciones dentro del programa económico. Aunque en ciertos momentos fue utilizado por la administración Milei como “ancla” para moderar aumentos, el comportamiento posterior —particularmente desde la flexibilización parcial del cepo en abril y el avance del dólar en la previa electoral— terminó llevándolo por encima de la inflación.

Ese desplazamiento expuso un cambio en las variables que operan como freno en los precios minoristas. El texto remarca que hoy es el salario real el elemento que actúa como “ancla” inflacionaria, acompañado por una mayor apertura a importaciones, más que el dólar o la Base Monetaria. Esta interpretación se ubica en el centro de los debates entre economistas ortodoxos y enfoques alternativos.

El análisis de consultoras: bandas cambiarias y perspectivas

El régimen de bandas cambiarias sigue siendo uno de los pilares del esquema. MegaQM analizó que existe “cierto desacople con las expectativas de inflación”, ya que los niveles de indiferencia entre curvas muestran una inflación proyectada superior a la depreciación posible dentro de los límites de la banda. La consultora estimó que, desde el precio actual hasta el techo, queda un ritmo promedio de depreciación del 1,3% mensual, contra una inflación de equilibrio del 1,8%. Esto implicaría, según sus cálculos, una apreciación real de entre 3 y 4 puntos.

GMA Capital, por su parte, destacó que en el último año el dólar oficial avanzó 43% y que la brecha con el CCL se redujo en cinco puntos porcentuales. En su lectura, el mercado también espera definiciones sobre cómo el Gobierno proyecta generar dólares para afrontar vencimientos y qué papel tendrá la cuenta financiera en la estrategia, un punto anticipado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Caputo defendió las bandas y anticipó compras de reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, también describió el anclaje del régimen y las posibilidades que abre hacia 2026. “Si vamos a lo que hemos mandado al Presupuesto 2026 y asumimos que la Base Monetaria se mantiene constante en relación a ese PIB, en términos nominales la Base estaría creciendo un 25% y eso nos permitiría comprar aproximadamente USD 7.000 millones sin esterilizar”, afirmó. Además, planteó que una recuperación de la demanda de dinero equivalente a 2 puntos del PBI permitiría adquirir otros USD 7.000 millones sin necesidad de esterilización.

Respecto al esquema cambiario, fue categórico al descartar modificaciones. “El esquema cambiario no lo vamos a cambiar y vamos a seguir flotando entre bandas por las razones que expliqué muchas veces: Argentina sigue siendo un país con volatilidad política, los sistemas de bandas han sido eficaces en la mayoría de procesos de estabilización y el mercado tiene un volumen determinado y no lo podemos forzar”, sostuvo.

Qué espera el Gobierno para los próximos meses

La estrategia oficial se apoya en varios elementos: una mayor demanda de pesos si se confirma la recuperación de la actividad económica, una oferta más sólida de dólares por parte del sector privado tras la dolarización preelectoral y un aumento en los flujos de la cuenta capital, tanto por colocaciones de deuda como por inversión extranjera directa.

El reacomodamiento del tipo de cambio también mejoró el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral del BCRA, que se ubicó en 95 puntos sobre una base de 100. Según las evaluaciones del mercado, ese valor sugiere un nivel cercano al equilibrio tras un período prolongado de atraso cambiario.

Un equilibrio inestable y un 2026 que aparece como punto de prueba

El balance del bienio muestra un dólar que avanzó al mismo ritmo que la expansión monetaria y por encima del IPC, un esquema de bandas que se mantiene como pilar de estabilidad y un mercado que sigue atento a la capacidad del país de generar divisas para sostener pagos y fortalecer reservas. Consultoras, organismos y el propio Ministerio de Economía coinciden en que la cuenta financiera será determinante en esa hoja de ruta.