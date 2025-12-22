River Plate encaró el inicio del mercado de pases con gran determinación y dejó en claro su intención de renovar energías tras un año sin éxitos futbolísticos. El Millonario cerró las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, ambos provenientes del fútbol brasileño, y ahora busca dar otro golpe de escena con la incorporación de dos figuras que se desempeñan en equipos grandes de la Liga Profesional.

El elenco de Núñez reforzó la mitad de la cancha con Vera y Moreno, dos nombres que le permiten a Marcelo Gallardo sumar alternativas y jerarquía en una zona clave. Sin embargo, la dirigencia no se conforma y continúa trabajando para darle forma a otros sectores del campo de juego, con el objetivo de ampliar el abanico de variantes del plantel.

Facundo Mura, una oportunidad de mercado

Según informó el periodista especializado en el mercado de pases, Germán García Grova, River inició gestiones para incorporar a Facundo Mura, lateral derecho de Racing Club que quedará en libertad de acción a finales de este año. En paralelo, el futbolista también analiza la posibilidad de emigrar a la Major League Soccer de Estados Unidos para sumarse al Inter Miami, donde compartiría equipo con Lionel Messi.

Mura, de 26 años, se encuentra ante la disyuntiva de aceptar la propuesta del club de Núñez o continuar su carrera en el exterior. La decisión final se conocerá en las próximas 72 horas, plazo solicitado por el propio jugador luego del contacto directo que mantuvo con la dirigencia riverplatense.

En la última temporada, el defensor fue suplente de Gastón Martirena en la mayoría de los encuentros, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. A lo largo de su paso por Racing, acumuló 148 partidos y 12 goles, una cifra destacada para su posición. Además, conquistó cuatro títulos con la Academia: la Supercopa Internacional y el Trofeo de Campeones en 2022, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Previamente, durante su etapa en Colón de Santa Fe, obtuvo la Copa de la Liga 2021.

El interés de River por Mura se vincula directamente con la situación de Fabricio Bustos, quien podría dejar la institución tras un rendimiento irregular en el cierre de la temporada. Si bien Gonzalo Montiel se mantiene como titular indiscutido en el lateral derecho, una eventual salida de Bustos abriría un espacio en la plantilla. A su vez, Mura ha demostrado versatilidad al desempeñarse ocasionalmente por el lateral izquierdo, una posición que el club también evalúa reforzar.

Romaña, el otro objetivo en defensa

El mismo periodista señaló que el interés de River Plate por Jhohan Romaña se intensificó en las últimas horas, en un contexto atravesado por la incertidumbre institucional que vive San Lorenzo. En este escenario, el club de Núñez inició conversaciones para adquirir el 50% de los derechos federativos del defensor colombiano.

La operación se desarrolla con especial cautela debido a la situación dirigencial del equipo azulgrana. La gestión está a cargo de Mariano Barnao, intermediario habitual en este tipo de transferencias, y el objetivo es que el Millonario se quede con la mitad de la ficha del zaguero para reforzar una zona que ha dejado dudas en el último tiempo.

Más nombres en carpeta

Mientras avanzan estas negociaciones, la dirigencia de River también acelera gestiones para reforzar el lateral izquierdo, con Elías Báez como principal alternativa tras las dificultades para incorporar a Román Vega y Julio Soler. En el sector ofensivo, el club busca un mediapunta desequilibrante, con Gianluca Prestianni como principal objetivo y Leo Fernández como opción alternativa.

Además, el nombre de Tadeo Allende aparece como posible refuerzo para el puesto de centrodelantero, mientras que Santino Andino, de Godoy Cruz, también figura entre las alternativas que analiza el cuerpo técnico. De este modo, River continúa activo en el mercado con la intención de armar un plantel competitivo en todas sus líneas.