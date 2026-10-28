Lula le responde a Kicillof y reivindica la soberanía en medio de la tensión con Milei

Axel Kicillof y Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció este miércoles 28 de octubre el saludo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tras su reelección y reivindicó la defensa de la soberanía de los pueblos. El mensaje llegó en medio de las diferencias entre el mandatario provincial y el presidente Javier Milei por la posición del Gobierno argentino frente al resultado electoral brasileño.

La respuesta de Lula incorporó un nuevo elemento al intercambio político iniciado después del balotaje del domingo 25, cuando el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) derrotó a Flávio Bolsonaro con el 51,79% de los votos, frente al 48,21% de su adversario. Mientras Kicillof celebró la victoria y la vinculó con el escenario político regional, la Casa Rosada decidió no emitir una felicitación oficial.

Lula agradeció el saludo y defendió la soberanía brasileña

A través de su cuenta de X, Lula respondió directamente al mensaje que Kicillof había publicado el lunes 26 de octubre para felicitarlo por su cuarto mandato presidencial.

“La defensa de la soberanía es una lucha a la que ningún líder puede renunciar”, sostuvo el mandatario brasileño, quien agradeció las palabras del gobernador y destacó la participación de jóvenes y adultos mayores durante la campaña electoral.

Lula cerró su publicación reivindicando que “Brasil no es el patio trasero de nadie”, una expresión con la que volvió a destacar la autonomía de su país frente a las presiones externas y las disputas políticas internacionales.

La respuesta retomó el eje del mensaje original de Kicillof, quien había definido la victoria como una demostración de que la movilización popular puede superar campañas negativas e intentos de injerencia extranjera. El gobernador felicitó al mandatario brasileño, llamó a no rendirse y concluyó con su consigna “¡Hay otro camino!”.

@Kicillofok Agradeço suas palavras @kicillofok. A defesa da soberania é a luta que nenhum líder pode abrir mão. Aprendi muito com os jovens e com os idosos que se mobilizaram nessas eleições para afirmar junto comigo: o Brasil não é quintal de ninguém! — Lula (@LulaOficial) October 28, 2026

El agradecimiento no estuvo dirigido exclusivamente al mandatario bonaerense. Lula también respondió a otros dirigentes del peronismo argentino, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, cuyos saludos habían destacado el resultado electoral y la defensa de la democracia.

En el caso de Kicillof, el intercambio adquirió relevancia adicional por sus cuestionamientos públicos al Gobierno nacional y por las diferencias entre la administración bonaerense y la Casa Rosada sobre la relación con Brasil.

Milei no felicitará a Lula y la Casa Rosada invoca diferencias ideológicas

El Gobierno nacional confirmó el martes 27 de octubre que no enviará un comunicado oficial de felicitación al presidente reelecto. El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que la administración de Milei había tomado conocimiento del resultado, pero descartó una comunicación institucional.

“No va a haber un comunicado oficial”, afirmó durante su conferencia de prensa. Para justificar la decisión, recordó que Lula no había saludado personalmente a Milei cuando ganó las elecciones argentinas de 2023.

"Adrián Ravier": Porque informó que el Gobierno no hará un comunicado para felicitar a Lula tras las elecciones en Brasil https://t.co/oL0eGRPjwd — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 27, 2026

Sin embargo, el mandatario brasileño sí había publicado entonces un mensaje en el que deseó éxito al nuevo gobierno argentino y manifestó su disposición a trabajar conjuntamente, aunque sin mencionar a Milei por su nombre.

Ravier reconoció que existen diferencias ideológicas entre ambos presidentes, pero aseguró que eso no debería afectar los vínculos comerciales, diplomáticos ni el funcionamiento del Mercosur. Según su explicación, la continuidad de las relaciones entre los dos países se encuentra por encima de las discrepancias políticas de sus gobiernos.

Este miércoles, Milei volvió a hablar públicamente durante una actividad minera en Catamarca, donde participó de la inauguración de instalaciones de litio. Su intervención se concentró en la actividad productiva y no incluyó referencias al resultado electoral brasileño.

Kicillof cuestionó el silencio y advirtió por la relación comercial

La posición nacional provocó una nueva respuesta del gobernador bonaerense. El martes, Kicillof cuestionó que Milei no hubiera felicitado a Lula después de que distintos gobiernos y organismos internacionales reconocieran su victoria.

En una publicación en X, sostuvo que el Presidente parecía esperar “la bendición de Trump” antes de pronunciarse sobre el resultado. También recordó el respaldo político de Milei a Bolsonaro durante la campaña brasileña y los enfrentamientos públicos mantenidos con Lula.

El gobernador advirtió que el deterioro del vínculo bilateral puede tener consecuencias para las empresas y los trabajadores argentinos que dependen del intercambio comercial con Brasil, particularmente en una provincia con fuerte presencia industrial.

En su mensaje, Kicillof exigió que el mandatario nacional reconociera públicamente el resultado y ofreciera disculpas por los agravios dirigidos a su par brasileño.

Kicillof en X.

El planteo introdujo una dimensión económica en la controversia. Brasil es uno de los principales socios comerciales argentinos y mantiene una relación estrecha con sectores productivos bonaerenses, entre ellos la industria manufacturera. Las decisiones sobre integración regional, comercio e inversiones tienen incidencia directa sobre esas actividades.

Mientras la Casa Rosada sostiene que el vínculo comercial continuará con normalidad, Kicillof considera que los enfrentamientos políticos entre los presidentes pueden afectar la relación bilateral y los intereses económicos compartidos.

Bullrich reconoció el resultado, pero cuestionó a la Justicia brasileña

La controversia también produjo una diferencia pública dentro de La Libertad Avanza. La senadora nacional Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, se pronunció este miércoles sobre las elecciones de Brasil y defendió el respeto a la voluntad popular.

“La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta”, afirmó en X, en una declaración que contrastó con la decisión de Milei de no felicitar oficialmente al ganador.

Bullrich aclaró que mantiene diferencias políticas con la administración brasileña, pero destacó que ambos países comparten una historia, intereses estratégicos y oportunidades de cooperación.

Bullrich en X.

La legisladora también se refirió a la situación judicial de Flávio Bolsonaro, quien salió de Brasil rumbo a Estados Unidos después de la derrota electoral. En ese punto, cuestionó la posibilidad de que la Justicia sea utilizada para desplazar a adversarios políticos, una interpretación expresada por la senadora sobre el caso brasileño.

Su intervención incorporó una posición distinta a la sostenida por la Casa Rosada respecto de la necesidad de reconocer públicamente la voluntad expresada en las urnas, aunque mantuvo sus diferencias con Lula y expresó respaldo al excandidato opositor.

La elección brasileña y el horizonte político argentino de 2027

La reelección de Lula también forma parte de las discusiones del peronismo sobre la construcción de una alternativa nacional para 2027. Kicillof interpretó el resultado como una señal para quienes cuestionan el modelo económico de Milei y buscan reorganizar a la oposición.

Durante entrevistas posteriores al balotaje, el gobernador destacó que Lula logró revertir la ventaja obtenida por Bolsonaro en la primera vuelta mediante una combinación de organización territorial, movilización ciudadana y actividad en redes sociales.

Kicillof también vinculó la derrota del candidato brasileño con un cuestionamiento a las políticas de ajuste que identifica con la administración libertaria. Se trata de su interpretación política del resultado, en un escenario argentino donde el peronismo todavía debe resolver candidaturas, acuerdos y estrategias electorales.

Sin embargo, en el entorno del mandatario bonaerense advierten que la experiencia brasileña puede ofrecer aprendizajes sin convertirse necesariamente en un modelo para reproducir en la Argentina. Tampoco existe por ahora una visita a Brasil formalmente anunciada para profundizar el contacto entre ambos dirigentes.

La respuesta pública de Lula sumó así un nuevo episodio a los vínculos políticos entre el presidente brasileño y referentes del peronismo argentino. Mientras el Gobierno nacional mantiene su decisión de no felicitarlo oficialmente, Kicillof insiste en la importancia de preservar la relación con Brasil, tanto por sus implicancias diplomáticas como por los intereses productivos compartidos.