Javier Milei suma 15 meses de caída del empleo privado formal

El empleo privado registrado en Argentina acumuló 15 meses consecutivos de caída durante agosto de 2026 y profundizó una tendencia que atraviesa el mercado laboral bajo el gobierno de Javier Milei. Los últimos datos de la Secretaría de Trabajo revelaron una nueva reducción de puestos asalariados, en simultáneo con un fuerte crecimiento del monotributo y un aumento de la informalidad.

De acuerdo con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante agosto se perdieron 13.600 empleos asalariados registrados. De ese total, 7.600 correspondieron al sector privado, 5.400 al empleo público y otros 600 al trabajo en casas particulares.

La caída del empleo privado completó así 15 meses consecutivos de retroceso, sin señales de recuperación sostenida en la contratación de trabajadores en relación de dependencia.

Menos empleo privado y un deterioro que golpea a la industria

La reducción de puestos asalariados constituye uno de los principales indicadores del comportamiento del mercado laboral. La secuencia negativa comenzó en junio de 2025 y se extendió durante los meses siguientes, con pérdidas sostenidas en el sector privado.

El investigador de la CTA Autónoma Luis Campos advirtió que la etapa actual de destrucción de empleo ya supera ampliamente la contracción registrada durante el primer semestre de 2024.

La industria aparece entre los sectores más comprometidos. Según el especialista, el empleo formal industrial lleva 22 meses consecutivos de deterioro, una evolución que refleja las dificultades persistentes de las actividades productivas.

La continuidad de las bajas en el empleo asalariado también plantea interrogantes sobre la capacidad de la actividad económica para generar nuevos puestos de trabajo registrados.

El monotributo crece mientras retrocede el trabajo asalariado

En contraste con la caída del empleo en relación de dependencia, agosto registró 19.000 nuevos monotributistas, el incremento mensual más importante para esta categoría desde agosto de 2024.

La diferencia entre ambas modalidades constituye uno de los principales movimientos del mercado laboral: mientras disminuye la cantidad de asalariados formales, aumenta el número de trabajadores inscriptos en el régimen simplificado.

Sin embargo, el crecimiento del monotributo no implica necesariamente una mejora de las condiciones laborales. A diferencia de una relación de dependencia, esta modalidad no contempla automáticamente derechos como vacaciones pagas, aguinaldo e indemnización por despido.

El aumento de las inscripciones tampoco permite determinar por sí solo cuántas personas comenzaron una actividad independiente por elección y cuántas recurrieron a esa alternativa después de perder un empleo asalariado.

La informalidad llegó al 45% y persisten las diferencias salariales

El deterioro del empleo registrado coincide con un avance de la informalidad. Durante el segundo trimestre de 2026, la proporción de ocupados informales pasó del 43% al 45% en comparación con el mismo período del año anterior.

La diferencia también se refleja en los ingresos. Un relevamiento de la Universidad de Buenos Aires identificó que los asalariados informales perciben, en promedio, un 34% menos que los trabajadores formales con características comparables.

Por otra parte, el salario real del sector privado registrado mostró una recuperación del 1,6% durante agosto. No obstante, la evolución de los ingresos continúa siendo desigual.

La mitad de los asalariados registrados percibió menos de $1.445.482, mientras que la Secretaría de Trabajo identificó pérdidas de poder adquisitivo entre los puestos correspondientes a los segmentos de ingresos bajos y medios durante el período comprendido entre marzo de 2025 y septiembre de 2026.

Los últimos indicadores laborales muestran así dos tendencias simultáneas: la persistente reducción del empleo asalariado privado y la expansión de otras modalidades de trabajo, en un escenario donde la informalidad y las diferencias de ingresos siguen condicionando las condiciones laborales de millones de argentinos.