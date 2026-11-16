El intendente municipal, Matías Nebot, acompañó la inauguración del nuevo edificio del Juzgado de Paz de Saavedra-Pigüé, ubicado en España 226 de Pigüé. Desde la Municipalidad valoraron la adquisición del inmueble como un avance para la institución y para la atención de la comunidad.

Del acto también participaron la coordinadora de Infancias, Juventudes y Géneros, Julieta Vázquez, e integrantes del equipo de Salud Mental municipal.

Al comunicar la inauguración, el gobierno local destacó el trabajo que desarrolla el Juzgado de Paz en el acompañamiento de las familias, la protección de derechos y el abordaje de situaciones de vulnerabilidad. También remarcó la importancia de la articulación entre las instituciones que intervienen en estas problemáticas.

“Desde la Municipalidad de Saavedra-Pigüé destacamos la importancia del trabajo que realiza el Juzgado de Paz en el acompañamiento de las familias, la protección de derechos y el abordaje de situaciones de vulnerabilidad, así como el valor del trabajo articulado entre las instituciones”, expresaron.

La nueva sede fue presentada como una mejora para el funcionamiento de la institución. En ese sentido, el Municipio vinculó la incorporación del inmueble con el fortalecimiento del acceso a la justicia y las condiciones de atención.

“Celebramos este importante avance que fortalece el acceso a la justicia y permite brindar una mejor atención a toda nuestra comunidad”, señalaron desde la administración municipal.