Mariel Fernández recibió el reconocimiento de Personalidad Destacada de la Educación Pública, la Cultura Popular y los Derechos Humanos del Departamento de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). La distinción fue entregada durante la 13.ª edición del Festival “Folklore y Arte Popular x la Identidad”.

Al compartir la noticia en sus redes sociales, Fernández agradeció al Departamento de Folklore y a Víctor Giusto. También vinculó el reconocimiento con las políticas que desarrolla el gobierno municipal de Moreno.

“Una distinción que reconoce el trabajo que realizamos en Moreno para impulsar la educación pública, promover la cultura popular y defender los derechos humanos, ejes de gestión que son transversales a todo nuestro gobierno municipal”, expresó.

El festival es organizado por el Departamento de Folklore de la UNA junto con Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.

Esta edición estuvo dedicada a homenajear a Taty Almeida y también reconoció a Teresa Parodi, quien recibió el título de Doctora Honoris Causa.

El trabajo de la UNA en Moreno

Fernández destacó la articulación del Municipio con la universidad y el funcionamiento de la sede de Folklore de la UNA en el distrito. Según señaló, ese espacio permite profesionalizar expresiones artísticas vinculadas con la vida comunitaria y fomentar la cultura.

“Es un orgullo trabajar junto a la Universidad Nacional de las Artes en nuestro municipio”, sostuvo al referirse a esa tarea compartida.

La publicación también incluyó un cuestionamiento a la política educativa del Gobierno nacional. Fernández contrapuso lo que denunció como un desfinanciamiento de la educación y las universidades con la inversión municipal.

“En un momento donde el Gobierno nacional desfinancia la educación y las universidades, celebramos que en Moreno suceda lo contrario y sigamos invirtiendo en el futuro de nuestra comunidad”, afirmó.