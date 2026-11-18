La diputada bonaerense e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, llamó a trabajar para que el peronismo vuelva a la Presidencia en 2027 y reafirmó su reclamo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Lo expresó en sus redes sociales tras participar del encuentro por el Día de la Militancia en San Fernando, junto a dirigentes de distintos puntos del país.

Mendoza señaló que la reunión permitió ratificar una responsabilidad compartida: “Volver a construir una Argentina donde nuestro pueblo pueda vivir mejor”. Su mensaje combinó una convocatoria al trabajo político de cara a las próximas elecciones presidenciales con una reivindicación de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

“Sabemos que, aun en los momentos más difíciles, el pueblo argentino siempre vence”, sostuvo. A partir de esa definición, planteó el objetivo electoral que, a su entender, debe orientar la tarea de la militancia.

“Debemos trabajar para que en 2027 haya un peronista en la Casa Rosada que vuelva a poner en marcha un proyecto de país con trabajo, dignidad y futuro, como lo vivimos con Néstor y Cristina”, afirmó.

Como se informó en Grupo La Provincia, la convocatoria de San Fernando fue impulsada como un espacio de acercamiento entre el massismo, el peronismo federal y representantes del kirchnerismo, en medio de las discusiones sobre la construcción política del justicialismo hacia 2027. grupolaprovincia.com

En su publicación, Mendoza también defendió a Cristina Kirchner y vinculó el reclamo por su libertad con su valoración de la gestión de la expresidenta. “Es justamente por eso que la quieren presa: porque demostró que se puede gobernar para el pueblo”, sostuvo.

La legisladora cerró su mensaje con una reafirmación de esa consigna: “En este Día de la Militancia, reafirmamos más que nunca una bandera irrenunciable: Cristina libre”.