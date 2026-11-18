Mariano Cascallares recorrió los avances de la obra de saneamiento del Arroyo San Roque, una intervención hidráulica que se desarrolla en Glew y que apunta a mejorar el escurrimiento del agua y reducir los anegamientos en una amplia zona del sur de Almirante Brown.

La recorrida se realizó en el cruce de las calles Di María y Pompeya y contó también con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis; la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero; y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani.

Una obra para unos 50 mil vecinos

El proyecto alcanza una superficie aproximada de 154 hectáreas y comprende principalmente los barrios Gorriti, UOCRA y Parque Roma Glew Sur.

En esa zona viven alrededor de 50 mil personas que se verán alcanzadas por una intervención diseñada para mejorar el drenaje y brindar una respuesta a los problemas de acumulación de agua.

La obra busca aumentar la capacidad del sistema hidráulico y ordenar el escurrimiento en sectores que presentan dificultades durante episodios de lluvias intensas.

Cascallares destacó una solución a problemas históricos

Durante la recorrida, Cascallares puso el acento en el impacto que este tipo de infraestructura puede tener en la vida cotidiana de los barrios.

“Estas obras hidráulicas son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y dar respuesta a problemas históricos de nuestros barrios”, expresó.

El dirigente browniano también destacó que las características de las cuencas obligan a trabajar más allá de los límites administrativos de cada municipio.

Una intervención que conecta dos distritos

Una particularidad del proyecto es que el sector que se busca sanear se encuentra en Almirante Brown, pero el drenaje debe continuar hacia Presidente Perón debido a las condiciones topográficas del terreno.

El conducto principal se extiende desde el límite entre ambos partidos, continúa por las calles Eva Perón, La Inmaculada y Nazca y finalmente descarga en el arroyo que integra el sistema hídrico regional.

Esta configuración obliga a abordar la problemática desde una perspectiva intermunicipal.

“Una mirada integral y un esfuerzo conjunto”

Cascallares remarcó justamente la necesidad de coordinar acciones entre distintos niveles del Estado para llevar adelante este tipo de proyectos.

“Trabajar de manera articulada con la Provincia y con los municipios vecinos nos permite avanzar con soluciones que, por las características de las cuencas y los territorios, necesitan una mirada integral y un esfuerzo conjunto”, señaló.

La obra del Arroyo San Roque aparece así como un ejemplo de intervención que requiere coordinación entre Almirante Brown, Presidente Perón y el Gobierno bonaerense.

La magnitud de los trabajos

El proyecto contempla una importante cantidad de infraestructura.

Está prevista la excavación de aproximadamente 68.000 metros cúbicos de suelo, la utilización de 16.000 metros cúbicos de hormigón y alrededor de 1.200.000 kilogramos de acero.

Además, se instalarán unos 3.400 metros de cañerías de distintas características para conformar el nuevo sistema de conducción del agua.

Mejorar el escurrimiento en Glew

El objetivo central de la intervención es aumentar la capacidad de drenaje y reducir el impacto de las lluvias sobre los barrios alcanzados.

La infraestructura permitirá conducir el agua hacia su desembocadura de manera más eficiente, evitando que permanezca acumulada en sectores urbanizados.

Para los vecinos de Glew, la obra representa una intervención sobre una problemática directamente relacionada con la seguridad de las viviendas, las calles y la circulación.

Una obra con impacto regional

La recorrida permitió mostrar el avance de un proyecto que excede los límites de Almirante Brown y forma parte de un sistema hidráulico compartido con Presidente Perón.

Cascallares destacó que este tipo de intervenciones requieren planificación conjunta para lograr respuestas duraderas y evitar soluciones parciales.